https://sputniknews.com.tr/20240115/msb-irak-ve-suriyenin-kuzeyine-gerceklestirilen-hava-harekatlarinda-23-teror-hedefi-imha-edildi-1079678578.html
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarında 23 terör hedefi imha edildi
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarında 23 terör hedefi imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde 23 hedefin düzenlenen hava harekatı ile... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T23:05+0300
2024-01-15T23:05+0300
2024-01-15T23:19+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
operasyon
hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları düzenlendiği' belirtildi.Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, ikmal malzemeleri ve terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesislerden oluşan 23 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240115/msb-24-teror-hedefi-imha-edildi-pkkya-pence-vurmaya-devam-ediyoruz-1079646782.html
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milli savunma bakanlığı (msb), operasyon, hava harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), operasyon, hava harekatı
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarında 23 terör hedefi imha edildi
23:05 15.01.2024 (güncellendi: 23:19 15.01.2024)
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde 23 hedefin düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 23 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları düzenlendiği' belirtildi.
Açıklamada, "İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, ikmal malzemeleri ve terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesislerden oluşan 23 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, harekatlar sırasında masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı belirtildi.