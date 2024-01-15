https://sputniknews.com.tr/20240115/mitten-irak-metinada-nokta-operasyon-hulya-mercen-etkisiz-hale-getirildi-1079652178.html

MİT'ten Irak Metina'da nokta operasyon: Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

MİT'ten Irak Metina'da nokta operasyon: Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

MİT, '9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi'... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T10:03+0300

2024-01-15T10:03+0300

2024-01-15T10:25+0300

türkiye

terör

mit

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bir üst düzey PKK'lıyı daha etkisiz hale getirdi.Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen hedef listesine alındı.MİT’in saha ajanları, yakın takibe alınan Mercen'in Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde olduğu tespit etti. Alandaki ağını kullanan MİT, Mercen'in takın çevresine sızdı.Mercen'in, PKK’nın orta saha sorumlusu olarak Türkiye’ye geçeceği istihbaratı alındı. MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.Bölgedeki ajanlar Mercen'in hareketliliğini MİT’e bildirdi. MİT ve TSK’nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen Metina’da etkisiz hale getirildi.32 yıldır PKK dağ kadrosunda yönetici olarak faaliyet gösteren Mercen'in, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirilmesi, örgütün silahlı kanadında işleyiş bozukluklarına neden oldu.Örgüt bünyesinde kritik önemde olan Hülya Mercen, HPG askeri konseyi ve YJA-STAR konseyi üyeliklerinin yanı sıra kadınlara yönelik faaliyet gösteren PAJK meclisine de üyeydi. Zap alanında kadın örgüt mensuplarından sorumlu olarak da faaliyet yürüten Mercen, son olarak PKK kuzey sevk ve idare karargahında kadınları komuta ediyordu.

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