https://sputniknews.com.tr/20240113/eski-mit-yetkilisi-mehmet-eymur-hayatini-kaybetti--1079596872.html

Eski MİT yetkilisi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski MİT yetkilisi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T11:23+0300

2024-01-13T11:23+0300

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Bir sürdir solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 81 yaşında hayatını kaybetti.Eymür'ün, geçtiğimiz günlerde entübe edildiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirilmişti.Eymür'ün MİT geçmişiEymür, 70'li yılların başında İstanbul'da Ulaş Bardakçı ile Kızıldere'de Mahir Çayan ve arkadaşlarının öldürüldüğü operasyonlara katıldı. 1983'te kurulan MİT Kaçakçılık Şubesi'nin başına müdür olarak atanan Eymür, suikast sonucu öldürülen MİT mensubu Hiram Abas'ın en yakın çalışma arkadaşı olarak tanındı. Hazırladığı eski Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, Ünal Erkan ve Mehmet Ağar'ı hedef alan ünlü MİT Raporu nedeniyle 10 Haziran 1988'de MİT'ten ayrıldı.Kısa süre sonra kuruma yeniden dönen ve 1995'te Kontrterör Daire Başkanı olarak çalışmaya başlayan Eymür, 1997'de Washington'a gönderilmiş, bir yıl sonra da merkeze çekildi.MİT'ten uzaklaştırılıp Şeker Fabrikası'na atanan, daha sonra bu atamaya karşı dava açan ve emekliliğini isteyerek ABD'ye dönen Eymür'ün, 2002'de Türkiye'ye döndükten sonra kumarhane/casino sektörünün önde gelen isimlerinden Sudi Özkan'ın danışmanlığını yaptığı, hakkındaki iddialar arasındaydı. Eymür, ABD'deyken 'atin.org' adlı internet sitesini açarak, kritik/tartışma yaratan bilgiler paylaştı.Eymür, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın da aralarında olduğu 19 sanığın, 90'lı yıllardaki 18 faili meçhul cinayetle ilgili olarak yargılandığı davada, tanık olarak ifade verdi.İşkence iddialarına 'yapmışımdır' diye cevap vermişti ‘Babalar operasyonu' ile ilgili konuşan Eymür, "Dündar Kılıç'ın size yönelik ağır suçlamaları var. İşkence yaptınız mı?" sorusunu "İşkence sayılmaz. Zaten oraya düşmek işkence sayılır. Gözleri kapalı devamlı, küçük bir hücrede kalıyor. Oraya düşmek yeterli" ifadeleriyle yanıtlayan Eymür, kaba dayak ve elektrik gibi yöntemlerle işkence yapıp yapmadığı konusunda sorulan soruya ise "Yapmışımdır" yanıtını vermiş ve 'pişman olmadığını' söylemişti:

https://sputniknews.com.tr/20211105/eski-mit-yetkilisi-eymur-yesile-basbakanlik-karti-verilmisti-kolordu-toplantilarina-katiliyordu-1050528893.html

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mit, işkence, abd, mehmet eymür