https://sputniknews.com.tr/20240115/letonyadan-sinir-disi-edilen-rus-vatandasi-riganin-ruslara-yonelik-tutumu-hakkinda-konustu-1079663806.html

Letonya'dan sınır dışı edilen Rus vatandaşı, Riga'nın Ruslara yönelik tutumu hakkında konuştu

Letonya'dan sınır dışı edilen Rus vatandaşı, Riga'nın Ruslara yönelik tutumu hakkında konuştu

Eski Sovyet ülkelerinden Letonya’da İçişleri Bakanlığı'nın ‘ulusal güvenliğe tehdit’ gerekçesiyle sınır dışı ettiği 82 yaşındaki Rus vatandaşı Boris Katkov... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T14:25+0300

2024-01-15T14:25+0300

2024-01-15T14:26+0300

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Sputnik’e konuşan Katkov, Sovyet zamanında doğup Letonya’da yaşayan Rus emeklileri için yardıma odaklanan derneğin başkanlığını yaptığını belirtirken, Rus vatandaşlarının Letonya’da ikamet için sınavdan geçirildiklerini, yanlış yanıt halinde ise hemen sınır dışı edildiklerini belirtti.Katkov, derneğin Rus emeklilerin sınır dışı edilmemesi için sorulara nasıl cevap vermeleri gerektiği konusunda danışmanlık hizmeti verdiğini aktarırken, “Çünkü yanlış cevap verirseniz sınava giremiyor, hemen sınır dışı ediliyorsunuz. Soykırım tabiri de tam olarak burada geçerli. Çünkü sınavları geçemeyenler ilaçtan mahrum bırakılıp hesapları kapatılıyor” ifadelerini kullandı.Ülkede yaşama hakkı sağlayan sınavı geçemeyenlerin emekli maaşlarının da iptal edildiğinin altını çizen Katkov, geçmişte Letonya’nın da içinde bulunduğu Sovyet zamanında doğan Rus emeklilerine yaşama hakkı verilmediğini belirtirken, ona ve birçok Sovyet emeklisine göre Letonyalı yetkililerin bu tür davranışlarının amacı, Rusya ile bağları olan insanların ülkeyi terk etmeleri için dayanılmaz yaşam koşulları yaratmak.Demokrasi ve insan haklarını savunan Avrupalı siyasetçilerin bu konudaki suskunluğuna da dikkat çeken Katkov, Sputnik’e verdiği demecinde, sınır dışı edilen insanların Letonya’da aile ve akrabalarının olduğunu da hatırlatırken, “Çocuklarımız ve torunlarımızın olduğu ülkeyi terk etmek kolay mı?” diye sordu.Letonya’nın kararını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Katkov'un sınır dışı edilmesinin provokatif ve siyasi nitelikte olduğunu vurgularken, eski Sovyet ülkesi Letonya’nın ‘insan hak ve özgürlüklerini’ ihlal ettiğini, neo-Nazi tezahürlerinin ve Rus düşmanlığının kurbanı olan ülkenin Rusça konuşan sakinlerini sindirmeyi amaçladığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240111/letonya-rigadaki-moskova-evine-el-koyulmasina-dair-yasayi-onayladi-1079547910.html

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letonya, rusya, emekli, sovyetler birliği, almanya-sovyetler birliği savaşı, letonya dışişleri bakanlığı, riga