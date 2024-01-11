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Letonya, Riga'daki Moskova Evi'ne el koyulmasına dair yasayı onayladı
Letonya, Riga'daki Moskova Evi'ne el koyulmasına dair yasayı onayladı
Letonya parlamentosu Seimas, başkent Riga'daki Moskova Evi'nin devletin mülkiyetine geçirilmesine dair yasayı kabul etti. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T16:42+0300
2024-01-11T16:42+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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Letonya parlamentosu Seimas, başkent Riga'daki Moskova Evi'nin devletin mülkiyetine geçirilmesine dair yasayı kabul etti.100 koltuklu parlamentodan 70 vekilin oyuyla geçen yasada, düzenlemenin amacının demokratik devlet yapısına yönelik bir tehdide izin verilmemesi ve olası bir tehdidin zamanında önlenmesi de dahil devletin güvenliğini garanti altına almak olduğu belirtildi.Moskova Evi'nin bulunduğu arazinin sahibinin Ulaştırma Bakanlığı nezdinde devlet olması nedeniyle mülkiyetin ilgili bakanlığa ait olacağının kaydedildiği yasada, binanın kendisinin ise Moskova Kent Varlıkları Dairesi'nin malı olduğu ifade edildi.Moskova Evi'nde varlığı bulunan kişilere bunları bir hafta içinde araziden tahliye etme zorunluluğu getiren yasaya göre, aksi halde bu varlıklar da devletin mülkiyetine geçirilecek.Moskova Evi binasının geleceğine Letonya hükümetinin karar vermesi ve binayla ilgili atılacak adımlar konusunda parlamentoya 31 Mart'a kadar rapor sunması bekleniyor.Acil statü verilen yasa, parlamentoda üç yerine iki oturumda kabul edilirken Devlet Başkanı'nın onayından da muaf tutuldu.Rusya'nın Riga Büyükelçiliği, 21 Aralık'ta Letonya güvenlik görevlilerinin başkentteki Rus kültür ve iş merkezi binasına baskın düzenleyerek çalışanları sorguya aldığını, iletişim araçlarına el koyduğunu, binadaki envanter ve bilgisayarları incelendiğini ve Moskova Evi'nin girişine bir güvenlik noktası kurduğunu bildirmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya güvenlik servislerinin Riga'daki Moskova Evi'ne yaptığı baskının yanıtsız bırakılmayacağını vurgulamıştı.Zaharova, "Bu tür bir yağmacı baskın, Letonya yetkilileri tarafından yapılan bir devlet haydutluğu eylemi dışında başka bir şekilde değerlendirilemez. Tarafımızdan gerekli sonuçlar çıkarılacaktır. Misilleme adımları gelecek” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/rusya-disisleri-rigadaki-moskova-evine-yapilan-baskin-yanitsiz-birakilmayacak-1078705168.html
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letonya, parlamento, riga, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova
letonya, parlamento, riga, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, moskova

Letonya, Riga'daki Moskova Evi'ne el koyulmasına dair yasayı onayladı

16:42 11.01.2024
© AFP 2023 / PETRAS MALUKASLetonya parlamentosu Seimas
Letonya parlamentosu Seimas - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / PETRAS MALUKAS
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Letonya parlamentosu Seimas, başkent Riga'daki Moskova Evi'nin devletin mülkiyetine geçirilmesine dair yasayı kabul etti.
Letonya parlamentosu Seimas, başkent Riga'daki Moskova Evi'nin devletin mülkiyetine geçirilmesine dair yasayı kabul etti.
100 koltuklu parlamentodan 70 vekilin oyuyla geçen yasada, düzenlemenin amacının demokratik devlet yapısına yönelik bir tehdide izin verilmemesi ve olası bir tehdidin zamanında önlenmesi de dahil devletin güvenliğini garanti altına almak olduğu belirtildi.
Moskova Evi'nin bulunduğu arazinin sahibinin Ulaştırma Bakanlığı nezdinde devlet olması nedeniyle mülkiyetin ilgili bakanlığa ait olacağının kaydedildiği yasada, binanın kendisinin ise Moskova Kent Varlıkları Dairesi'nin malı olduğu ifade edildi.
Moskova Evi'nde varlığı bulunan kişilere bunları bir hafta içinde araziden tahliye etme zorunluluğu getiren yasaya göre, aksi halde bu varlıklar da devletin mülkiyetine geçirilecek.
Moskova Evi binasının geleceğine Letonya hükümetinin karar vermesi ve binayla ilgili atılacak adımlar konusunda parlamentoya 31 Mart'a kadar rapor sunması bekleniyor.
Acil statü verilen yasa, parlamentoda üç yerine iki oturumda kabul edilirken Devlet Başkanı'nın onayından da muaf tutuldu.
Rusya'nın Riga Büyükelçiliği, 21 Aralık'ta Letonya güvenlik görevlilerinin başkentteki Rus kültür ve iş merkezi binasına baskın düzenleyerek çalışanları sorguya aldığını, iletişim araçlarına el koyduğunu, binadaki envanter ve bilgisayarları incelendiğini ve Moskova Evi'nin girişine bir güvenlik noktası kurduğunu bildirmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya güvenlik servislerinin Riga'daki Moskova Evi'ne yaptığı baskının yanıtsız bırakılmayacağını vurgulamıştı.
Zaharova, "Bu tür bir yağmacı baskın, Letonya yetkilileri tarafından yapılan bir devlet haydutluğu eylemi dışında başka bir şekilde değerlendirilemez. Tarafımızdan gerekli sonuçlar çıkarılacaktır. Misilleme adımları gelecek” ifadelerini kullanmıştı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
DÜNYA
Rusya Dışişleri: Riga'daki Moskova Evi'ne yapılan baskın yanıtsız bırakılmayacak
21 Aralık 2023, 23:22
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