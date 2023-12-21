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Rusya Dışişleri: Riga'daki Moskova Evi'ne yapılan baskın yanıtsız bırakılmayacak
Rusya Dışişleri: Riga'daki Moskova Evi'ne yapılan baskın yanıtsız bırakılmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya güvenlik servislerinin Riga'daki Moskova Evi'ne yaptığı baskının yanıtsız bırakılmayacağını... 21.12.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın Letonya’nın başkenti Riga'daki Rus kültür ve iş merkezi ‘Moskova Evi’nin Letonya güvenlik servisleri tarafından basılmasını yanıtsız bırakmayacağını söyledi.Zaharova, "Bu tür bir yağmacı baskın, Letonya yetkilileri tarafından yapılan bir devlet haydutluğu eylemi dışında başka bir şekilde değerlendirilemez. Tarafımızdan gerekli sonuçlar çıkarılacaktır. Misilleme adımları gelecek” ifadelerini kullandı.Rusya’nın Letonya Büyükelçiliği, bugün erken saatlerde Letonya güvenlik servisleri görevlilerinin Riga’daki Rus kültür ve iş merkezi binasına baskın düzenleyerek çalışanların sorguya alındığı, iletişim araçlarına el konulduğu, binadaki envanter ve bilgisayarların incelendiği ve Moskova Evi”nin girişine bir güvenlik noktası kurulduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231212/zaharova-abd-baenin-gazze-ile-ilgili-karar-tasarisini-veto-ederek-bm-mekanizmasini-vurdu-1078380253.html
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rusya dışişleri bakanlığı, riga, letonya

Rusya Dışişleri: Riga'daki Moskova Evi'ne yapılan baskın yanıtsız bırakılmayacak

23:22 21.12.2023
© Sputnik / Станислав КрасильниковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2023
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Letonya güvenlik servislerinin Riga'daki Moskova Evi'ne yaptığı baskının yanıtsız bırakılmayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya’nın Letonya’nın başkenti Riga'daki Rus kültür ve iş merkezi ‘Moskova Evi’nin Letonya güvenlik servisleri tarafından basılmasını yanıtsız bırakmayacağını söyledi.
Zaharova, "Bu tür bir yağmacı baskın, Letonya yetkilileri tarafından yapılan bir devlet haydutluğu eylemi dışında başka bir şekilde değerlendirilemez. Tarafımızdan gerekli sonuçlar çıkarılacaktır. Misilleme adımları gelecek” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın Letonya Büyükelçiliği, bugün erken saatlerde Letonya güvenlik servisleri görevlilerinin Riga’daki Rus kültür ve iş merkezi binasına baskın düzenleyerek çalışanların sorguya alındığı, iletişim araçlarına el konulduğu, binadaki envanter ve bilgisayarların incelendiği ve Moskova Evi”nin girişine bir güvenlik noktası kurulduğunu bildirmişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
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