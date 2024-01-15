https://sputniknews.com.tr/20240115/lavrov-ve-iranli-mevkidasi-emirabdullahiyan-abdnin-yemen-saldirilarini-kinadi-1079665001.html
Lavrov ve İranlı mevkidaşı Emirabdullahiyan, ABD'nin Yemen saldırılarını kınadı
Lavrov ve İranlı mevkidaşı Emirabdullahiyan, ABD'nin Yemen saldırılarını kınadı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T15:04+0300
2024-01-15T15:04+0300
2024-01-15T15:04+0300
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sergey lavrov
hüseyin emir abdullahiyan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov ve Emirabdullahiyan, Ortadoğu'da gerilimin tırmanması üzerinde özellikle dururken ABD ve İngiltere öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Yemen topraklarına yönelik yoğun bombardımanlarını şiddetle kınadıklarını vurguladı.Gazze Şeridi'ndeki durumu ele alan Lavrov ve Emirabdullahiyan, mağdur durumdaki sivil nüfusa derhal destek verilmesi için acilen ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.Bakanlar, egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve BM Şartı'nın diğer ilkelerine koşulsuz saygı da dahil Rusya-İran ilişkilerinin temel ilkelerine değişmez karşılıklı bağlılığın altını çizerek, her düzeyde temas ve koordinasyonun daha da geliştirilmesi görevlerini istişare etti. Lavrov ve Emirabdullahiyan, bu hususlara Rusya ile İran arasında imzalanmak üzere hazırlanan büyük hükümetlerarası anlaşmada yer verileceğini kaydetti.Lavrov ve İranlı mevkidaşının, görüşmede yeni hükümetlerarası anlaşmanın diğer boyutları ile ticaret, ekonomi, ulaştırma, lojistik ve çeşitli alanlardaki ikili işbirliği konuları hakkında da görüş alışverişi yaptığı eklendi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/iran-abd-ve-ingilterenin-yemene-saldirisini-kinadi-bu-keyfi-bir-saldiridir-1079565333.html
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rusya, iran, sergey lavrov, hüseyin emir abdullahiyan, iran dışişleri bakanlığı, ortadoğu, abd, yemen, husiler, kızıldeniz
rusya, iran, sergey lavrov, hüseyin emir abdullahiyan, iran dışişleri bakanlığı, ortadoğu, abd, yemen, husiler, kızıldeniz
Lavrov ve İranlı mevkidaşı Emirabdullahiyan, ABD'nin Yemen saldırılarını kınadı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov ve Emirabdullahiyan, Ortadoğu'da gerilimin tırmanması üzerinde özellikle dururken ABD ve İngiltere öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Yemen topraklarına yönelik yoğun bombardımanlarını şiddetle kınadıklarını vurguladı.
Gazze Şeridi'ndeki durumu ele alan Lavrov ve Emirabdullahiyan, mağdur durumdaki sivil nüfusa derhal destek verilmesi için acilen ateşkes sağlanması çağrısı yaptı.
Bakanlar, egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve BM Şartı'nın diğer ilkelerine koşulsuz saygı da dahil Rusya-İran ilişkilerinin temel ilkelerine değişmez karşılıklı bağlılığın altını çizerek, her düzeyde temas ve koordinasyonun daha da geliştirilmesi görevlerini istişare etti.
Lavrov ve Emirabdullahiyan, bu hususlara Rusya ile İran arasında imzalanmak üzere hazırlanan büyük hükümetlerarası anlaşmada yer verileceğini kaydetti.
Lavrov ve İranlı mevkidaşının, görüşmede yeni hükümetlerarası anlaşmanın diğer boyutları ile ticaret, ekonomi, ulaştırma, lojistik ve çeşitli alanlardaki ikili işbirliği konuları hakkında da görüş alışverişi yaptığı eklendi.