https://sputniknews.com.tr/20240112/iran-abd-ve-ingilterenin-yemene-saldirisini-kinadi-bu-keyfi-bir-saldiridir-1079565333.html

İran, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırısını kınadı: 'Bu keyfi bir saldırıdır'

İran, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırısını kınadı: 'Bu keyfi bir saldırıdır'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Yemen'e düzenlediği hava saldırısını kınadı. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T09:35+0300

2024-01-12T09:35+0300

2024-01-12T09:35+0300

israil- filistin çatışması

yemen

husiler

abd

iran

ingiltere

israil-filistin

israil

gazze

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kenani, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kenani, "ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in çeşitli şehirlerine düzenlediği askeri saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.Saldırıyı, Yemen'in egemenliği ve toprak bütünlüğü ile uluslararası yasaların ihlali olarak değerlendiren Kenani, şunları kaydetti:ABD ve İngiliz savaş uçakları gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.Kızıldeniz'de yaşananlarSon dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası 'Deniz Görev Gücü' kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu.Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir 'tedarik zinciri krizi'nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240112/abd-ve-ingiltere-yemendeki-husilere-karsi-saldiri-baslatti-1079561001.html

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