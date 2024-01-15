https://sputniknews.com.tr/20240115/kutahya-valisi-isin-yetkimi-kullanarak-kapattim-devlet-eliyle-acilan-bu-bataklik-kurutulmaliydi-1079676472.html

Kütahya Valisi Işın: Yetkimi kullanarak kapattım, devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı

Kütahya Valisi Işın: Yetkimi kullanarak kapattım, devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı

Kütahya Valisi Musa Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili olarak, "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T20:24+0300

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Kütahya Valisi Işın, kentteki 10 pavyonun süresiz kapatılmasıyla ilgili, "Allah bin defa razı olsun sizden, bugüne kadar nerede idiniz diyeceksiniz. Size verdiklerimiz, yazdıklarımız resmi rakamlar. Ama bir de kayıtlara geçmeyen, paylaşamayacağımız şeyler var" açıklamasını yaptı."Vali Orası tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü, rezalet, kepazelik var. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Orası tam bir bataklık" diyen vali şunları söyledi:Vali Işın "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" diyerek, rehabilitasyon konusunda ise zorluklar yaşanabileceğini ancak topluma kazandırma çabalarının devam edeceğini ifade etti. Kütahya’da bir süre önce valiliğin aldığı karar doğrultusunda 10 pavyon belirsiz süreyle kapatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240115/valilik-duyurdu-iki-tekerlekli-araclarin-trafige-cikmasi-yasaklandi-1079674701.html

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