https://sputniknews.com.tr/20240115/kutahya-valisi-isin-yetkimi-kullanarak-kapattim-devlet-eliyle-acilan-bu-bataklik-kurutulmaliydi-1079676472.html
Kütahya Valisi Işın: Yetkimi kullanarak kapattım, devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
Kütahya Valisi Işın: Yetkimi kullanarak kapattım, devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
Kütahya Valisi Musa Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili olarak, "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T20:24+0300
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Kütahya Valisi Işın, kentteki 10 pavyonun süresiz kapatılmasıyla ilgili, "Allah bin defa razı olsun sizden, bugüne kadar nerede idiniz diyeceksiniz. Size verdiklerimiz, yazdıklarımız resmi rakamlar. Ama bir de kayıtlara geçmeyen, paylaşamayacağımız şeyler var" açıklamasını yaptı."Vali Orası tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü, rezalet, kepazelik var. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Orası tam bir bataklık" diyen vali şunları söyledi:Vali Işın "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" diyerek, rehabilitasyon konusunda ise zorluklar yaşanabileceğini ancak topluma kazandırma çabalarının devam edeceğini ifade etti. Kütahya’da bir süre önce valiliğin aldığı karar doğrultusunda 10 pavyon belirsiz süreyle kapatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/valilik-duyurdu-iki-tekerlekli-araclarin-trafige-cikmasi-yasaklandi-1079674701.html
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Kütahya Valisi Işın: Yetkimi kullanarak kapattım, devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı
Kütahya Valisi Musa Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili olarak, "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" dedi.
Kütahya Valisi Işın, kentteki 10 pavyonun süresiz kapatılmasıyla ilgili, "Allah bin defa razı olsun sizden, bugüne kadar nerede idiniz diyeceksiniz. Size verdiklerimiz, yazdıklarımız resmi rakamlar. Ama bir de kayıtlara geçmeyen, paylaşamayacağımız şeyler var" açıklamasını yaptı.
"Vali Orası tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü, rezalet, kepazelik var. Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Orası tam bir bataklık" diyen vali şunları söyledi:
"Şimdi böyle bir bataklık orada dururken biz kendi kendimizi kandırıyoruz, diyoruz ki uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Arkadaşlar, bataklık açılmış burada. İşin esas merkezine neden inmiyoruz? Önce burayı kapat, ondan sonra uyuşturucu ile mücadele et. Ben burada valilik yaptığım süre içerisinde onlarla mücadelemi sürdüreceğim. Çünkü burası sizin için, Kütahya için, hepimiz için utanç vesikasıdır"
Vali Işın "Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" diyerek, rehabilitasyon konusunda ise zorluklar yaşanabileceğini ancak topluma kazandırma çabalarının devam edeceğini ifade etti.
Kütahya’da bir süre önce valiliğin aldığı karar doğrultusunda 10 pavyon belirsiz süreyle kapatılmıştı.