https://sputniknews.com.tr/20240115/israilli-futbolcu-jehezkelin-ifadesi-ortaya-cikti-1079654354.html

İsrailli futbolcu Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı: O hareketi neden yaptı?

İsrailli futbolcu Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı: O hareketi neden yaptı?

Antalyaspor'un Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta attığı golden sonra yaptığı hareketle tepki toplayan bir Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı. İsrailli... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

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sagiv jehezkel

antalyaspor

trabzonspor

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Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel (28), ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da futbolcu Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240115/antalya-macinda-israile-destek-veren-sagiv-jehezkel-gozaltina-alindi-1079648727.html

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