https://sputniknews.com.tr/20240115/antalya-macinda-israile-destek-veren-sagiv-jehezkel-gozaltina-alindi-1079648727.html

Antalya maçında İsrail'e destek veren Sagiv Jehezkel gözaltına alındı

Antalya maçında İsrail'e destek veren Sagiv Jehezkel gözaltına alındı

Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçından sonra attığı gol sonrası tepki çeken bir sevince imza attı. İsrailli futbolcu, hareketi nedeniyle gözaltına alındı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T08:30+0300

2024-01-15T08:30+0300

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türkiye

sagiv jehezkel

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği dönemde, Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel'den tepki çeken bir sevinç geldi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri futbolcu Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel'in tercüman vasıtasıyla ifadesinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel ile ilgili ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.Bakan Tunç mesajında şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240115/turkiye-futbol-federasyonundan-sagiv-jehezkele-kinama-1079646212.html

türkiye

israil

filistin

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sagiv jehezkel, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu