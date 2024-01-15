https://sputniknews.com.tr/20240115/antalya-macinda-israile-destek-veren-sagiv-jehezkel-gozaltina-alindi-1079648727.html
Antalya maçında İsrail'e destek veren Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
Antalya maçında İsrail'e destek veren Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçından sonra attığı gol sonrası tepki çeken bir sevince imza attı. İsrailli futbolcu, hareketi nedeniyle gözaltına alındı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T08:30+0300
2024-01-15T08:30+0300
2024-01-15T08:57+0300
türkiye
sagiv jehezkel
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği dönemde, Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel'den tepki çeken bir sevinç geldi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri futbolcu Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel'in tercüman vasıtasıyla ifadesinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel ile ilgili ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.Bakan Tunç mesajında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240115/turkiye-futbol-federasyonundan-sagiv-jehezkele-kinama-1079646212.html
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filistin
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sagiv jehezkel, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
sagiv jehezkel, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
Antalya maçında İsrail'e destek veren Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
08:30 15.01.2024 (güncellendi: 08:57 15.01.2024)
Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçından sonra attığı gol sonrası tepki çeken bir sevince imza attı. İsrailli futbolcu, hareketi nedeniyle gözaltına alındı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği dönemde, Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel'den tepki çeken bir sevinç geldi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri futbolcu Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel'in tercüman vasıtasıyla ifadesinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel ile ilgili ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bakan Tunç mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze’de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail’in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."