https://sputniknews.com.tr/20240115/israilli-futbolcu-jehezkel-adli-kontrol-sarti-ile-serbest-birakildi-1079658650.html
İsrailli futbolcu Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildi
İsrailli futbolcu Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildi
Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli 28 yaşındaki futbolcu... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T13:23+0300
2024-01-15T13:23+0300
2024-01-15T13:28+0300
türkiye
sagiv jehezkel
serbest
israil
israil-filistin
son dakika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079642797_0:253:2743:1796_1920x0_80_0_0_88de0c88c91e299aece53e35a63f7d1c.jpg
Edinilen son bilgilere göre, Sagiv Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildi.Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ifadesinde "Savaşın bitmesi için" bu hareketi yaptığını belirterek kendini savunmuştu.Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240115/israilli-futbolcu-jehezkelin-ifadesi-ortaya-cikti-1079654354.html
türkiye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079642797_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_dcfcd3aeb115cc7ac06cd99de7e01dec.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jehezkel son dakika, yehezkel bilek, yehezkel antalya, yehezkel gol sevinci, yehezkel ne yaptı, yehezkel ifade
jehezkel son dakika, yehezkel bilek, yehezkel antalya, yehezkel gol sevinci, yehezkel ne yaptı, yehezkel ifade
İsrailli futbolcu Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildi
13:23 15.01.2024 (güncellendi: 13:28 15.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli 28 yaşındaki futbolcu Sagiv Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildi.
Edinilen son bilgilere göre, Sagiv Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildi.
Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ifadesinde "Savaşın bitmesi için" bu hareketi yaptığını belirterek kendini savunmuştu.
Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.