https://sputniknews.com.tr/20240115/israilli-futbolcu-jehezkel-adli-kontrol-sarti-ile-serbest-birakildi-1079658650.html

İsrailli futbolcu Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildi

İsrailli futbolcu Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildi

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan İsrailli 28 yaşındaki futbolcu... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T13:23+0300

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Edinilen son bilgilere göre, Sagiv Jehezkel'in sınır dışı edilmesine karar verildi.Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel ifadesinde "Savaşın bitmesi için" bu hareketi yaptığını belirterek kendini savunmuştu.Süper Lig'in 20'nci haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu. Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240115/israilli-futbolcu-jehezkelin-ifadesi-ortaya-cikti-1079654354.html

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