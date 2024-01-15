https://sputniknews.com.tr/20240115/iskender-fuzesi-devrede-rus-ordusu-ukraynanin-askeri-tesislerini-vurdu-1079659924.html

İskender füzesi devrede: Rus ordusu, Ukrayna'nın askeri tesislerini vurdu

İskender füzesi devrede: Rus ordusu, Ukrayna'nın askeri tesislerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait askeri hedeflerin İskender operasyonel taktik füzesiyle imha edildiğini duyurdu. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T12:22+0300

2024-01-15T12:22+0300

2024-01-15T12:24+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rusya savunma bakanlığı

iskender füzesi

iskender füzeleri

nato

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0f/1079659761_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_d78c9babe8b8ec981bb5e62256c31207.jpg

Rusya, Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak ve silahsızlandırmak için Donbass ve Ukrayna'da başlattığı özel askeri harekatta Kiev'in askeri altyapısını imha etmeyi sürdürüyor.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Zapad' askeri grubu bünyesindeki İskender füze kompleksi personeli, Kupyansk yönündeki faaliyetler sırasında İskender füzesini bir kez daha ateşledi.Operasyon hakkında bilgi veren 'Utes' lakaplı birlik komutanı, "Fırlatma rampası muharebe nöbetindeydi. Çalışmaya hazırlanma emri geldi ve ardından mürettebat fırlatma rampasını füze saldırısına hazır hale getirdi. Fırlatma olağan şekilde gerçekleşti. Hedef imha edildi" dedi.Savunma Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda İskender füzesinin fırlatmaya hazırlandığı ve ateşlendiği anların görüntüsünü de yayınladı.20 dakikada operasyona hazırNATO'nun 'SS-26 Stone' olarak adlandırdığı, yüksek hareket ve manevra kabiliyetine sahip İskender taktik füzeleri sadece 20 dakikada operasyonlara hazır hale gelebiliyor.500 kilometrelik menzile sahip bu sistemler, Sovyetler Birliği ve ABD arasında 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silah Anlaşması'nın ardından kullanımdan kaldırılan OTR-23 Oka sistemlerinin yerini almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-ukraynanin-kursk-bolgesindeki-unsurlara-saldiri-girisimi-engellendi-1079649042.html

ukrayna

rusya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, iskender füzesi, iskender füzeleri, nato, kiev