https://sputniknews.com.tr/20240115/iskender-fuzesi-devrede-rus-ordusu-ukraynanin-askeri-tesislerini-vurdu-1079659924.html
İskender füzesi devrede: Rus ordusu, Ukrayna'nın askeri tesislerini vurdu
İskender füzesi devrede: Rus ordusu, Ukrayna'nın askeri tesislerini vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait askeri hedeflerin İskender operasyonel taktik füzesiyle imha edildiğini duyurdu. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T12:22+0300
2024-01-15T12:22+0300
2024-01-15T12:24+0300
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Rusya, Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak ve silahsızlandırmak için Donbass ve Ukrayna'da başlattığı özel askeri harekatta Kiev'in askeri altyapısını imha etmeyi sürdürüyor.Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Zapad' askeri grubu bünyesindeki İskender füze kompleksi personeli, Kupyansk yönündeki faaliyetler sırasında İskender füzesini bir kez daha ateşledi.Operasyon hakkında bilgi veren 'Utes' lakaplı birlik komutanı, "Fırlatma rampası muharebe nöbetindeydi. Çalışmaya hazırlanma emri geldi ve ardından mürettebat fırlatma rampasını füze saldırısına hazır hale getirdi. Fırlatma olağan şekilde gerçekleşti. Hedef imha edildi" dedi.Savunma Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda İskender füzesinin fırlatmaya hazırlandığı ve ateşlendiği anların görüntüsünü de yayınladı.20 dakikada operasyona hazırNATO'nun 'SS-26 Stone' olarak adlandırdığı, yüksek hareket ve manevra kabiliyetine sahip İskender taktik füzeleri sadece 20 dakikada operasyonlara hazır hale gelebiliyor.500 kilometrelik menzile sahip bu sistemler, Sovyetler Birliği ve ABD arasında 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silah Anlaşması'nın ardından kullanımdan kaldırılan OTR-23 Oka sistemlerinin yerini almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/rusya-ukraynanin-kursk-bolgesindeki-unsurlara-saldiri-girisimi-engellendi-1079649042.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, iskender füzesi, iskender füzeleri, nato, kiev
İskender füzesi devrede: Rus ordusu, Ukrayna'nın askeri tesislerini vurdu
12:22 15.01.2024 (güncellendi: 12:24 15.01.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait askeri hedeflerin İskender operasyonel taktik füzesiyle imha edildiğini duyurdu.
Rusya, Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak ve silahsızlandırmak için Donbass ve Ukrayna'da başlattığı özel askeri harekatta Kiev'in askeri altyapısını imha etmeyi sürdürüyor.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Zapad' askeri grubu bünyesindeki İskender füze kompleksi personeli, Kupyansk yönündeki faaliyetler sırasında İskender füzesini bir kez daha ateşledi.
Operasyon hakkında bilgi veren 'Utes' lakaplı birlik komutanı, "Fırlatma rampası muharebe nöbetindeydi. Çalışmaya hazırlanma emri geldi ve ardından mürettebat fırlatma rampasını füze saldırısına hazır hale getirdi. Fırlatma olağan şekilde gerçekleşti. Hedef imha edildi" dedi.
Savunma Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda İskender füzesinin fırlatmaya hazırlandığı ve ateşlendiği anların görüntüsünü de yayınladı.
20 dakikada operasyona hazır
NATO'nun 'SS-26 Stone' olarak adlandırdığı, yüksek hareket ve manevra kabiliyetine sahip İskender taktik füzeleri sadece 20 dakikada operasyonlara hazır hale gelebiliyor.
500 kilometrelik menzile sahip bu sistemler, Sovyetler Birliği ve ABD arasında 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Silah Anlaşması'nın ardından kullanımdan kaldırılan OTR-23 Oka sistemlerinin yerini almıştı.