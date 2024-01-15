https://sputniknews.com.tr/20240115/imf-yapay-zeka-insanlarin-yuzde-40ini-gelecekte-isinden-edebilir--1079664393.html

IMF: Yapay zeka, insanların yüzde 40'ını gelecekte işinden edebilir

IMF: Yapay zeka, insanların yüzde 40'ını gelecekte işinden edebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan bir araştırma, yapay zeka teknolojisinin iş gücünün yüzde 40’ını etkileyebileceğini ortaya koydu. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T14:34+0300

2024-01-15T14:34+0300

2024-01-15T14:34+0300

dünya

yapay zeka

iş

istihdam

teknoloji

imf

uluslararası para fonu (imf)

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Dünya genelinde önemli bir gelişme olarak görülen yapay zeka teknolojisinin iş gücüne yönelik potansiyel etkisi endişeleri arttırdı. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından konuya ilişkin yapılan bir araştırma, yapay zekanın iş gücüne ve gelir dengesine yönelik etkisini ortaya koydu.IMF raporuna göre yapay zeka, yüksek eğitimli profesyonellerin alanı olan incelikli akıl yürütme, problem çözme veya karmaşık veri yorumlama gibi yeteneklere ihtiyaç duyulan iş alanlarında insanların yerini alabilir. Yapay zekanın dünya çapındaki iş gücünün yüzde 40'ını etkileyebileceği ifade edilen raporda, bu oranın gelişmiş ekonomilerde yüzde 60'a kadar çıkabileceği kaydedildi.IMF söz konusu çalışmada yapay zekanın toplum üzerindeki sonuçlarını tahmin etmenin zor olduğunu, ancak bu teknolojinin gelecekte gelir eşitsizliğini daha da arttırabileceğini belirtti. Yapay zekanın birçok alanda çalışma hayatına fayda sağlayabileceği ama gelişmekte olan ekonomilerin yapay zekanın avantajlarından faydalanma ihtimalinin çok daha düşük olduğu vurgulandı.'Dünya teknolojik devrimin eşiğinde'IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dünyanın verimliliği, küresel ekonomik büyümeyi artırabilecek bir teknolojik devrimin eşiğinde olduğunu ancak bunun sonucunda bazılarının geçim kaynaklarını kaybedebileceğini söyledi. Konuyla ilgili çoğu senaryoya göre yapay zekanın eşitsizliği daha da kötüleştireceğini belirten Georgieva, politika yapıcıların teknolojinin toplumsal gerilimleri artırmasını önlemek için planlı olarak hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231231/yilsonu-yapay-zekanin-1-yili-2023-yasanan-tum-gelismeler-1078367565.html

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yapay zeka, iş, istihdam, teknoloji, imf, uluslararası para fonu (imf)