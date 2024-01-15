https://sputniknews.com.tr/20240115/icardinin-sahalara-donus-tarihi-degisti-1079654793.html
Icardi'nin sahalara dönüş tarihi değişti
Icardi'nin sahalara dönüş tarihi değişti
Yüzündeki problemler nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtilen Icardi'nin İstanbul'a dönüş yapacağı belirtildi. Wanda Nara ile Meksika'nın... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T10:57+0300
2024-01-15T10:57+0300
2024-01-15T10:57+0300
spor
mauro icardi
galatasaray
sakatlık
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Galatasaray'da sakatlığı gerekçesiyle sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mauro Icardi'nin bu hafta İstanbul'a dönüş yapması bekleniyor.Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a giden ve ardından gözündeki problem nedeniyle 20 günlük dinlenme sürecine başlayan Icardi, İstanbul'a dönüyor.Sabah'ın haberine göre, 30 yaşındaki futbolcunun ağrılarının devam ettiği ve Trabzonspor maçında da oynamasının zor olduğu öne sürüldü.Mauro Icardi bu sezon sarı kırmızılı formayla 27 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 17 gol atıp 6 asist kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240111/fenerbahceden-miguel-cresponun-sakatligina-dair-aciklama-1079537883.html
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mauro icardi, galatasaray, sakatlık
mauro icardi, galatasaray, sakatlık
Icardi'nin sahalara dönüş tarihi değişti
Yüzündeki problemler nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtilen Icardi'nin İstanbul'a dönüş yapacağı belirtildi. Wanda Nara ile Meksika'nın ardından Brezilya'ya geçen golcü oyuncunun ağrılarının devam ettiği ve Trabzonspor maçında da oynamasının zor olduğu kaydedildi.
Galatasaray'da sakatlığı gerekçesiyle sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mauro Icardi'nin bu hafta İstanbul'a dönüş yapması bekleniyor.
Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a giden ve ardından gözündeki problem nedeniyle 20 günlük dinlenme sürecine başlayan Icardi, İstanbul'a dönüyor.
Sabah'ın haberine göre, 30 yaşındaki futbolcunun ağrılarının devam ettiği ve Trabzonspor maçında da oynamasının zor olduğu öne sürüldü.
Mauro Icardi bu sezon sarı kırmızılı formayla 27 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 17 gol atıp 6 asist kaydetti.