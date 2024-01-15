https://sputniknews.com.tr/20240115/icardinin-sahalara-donus-tarihi-degisti-1079654793.html

Icardi'nin sahalara dönüş tarihi değişti

Icardi'nin sahalara dönüş tarihi değişti

Yüzündeki problemler nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtilen Icardi'nin İstanbul'a dönüş yapacağı belirtildi. Wanda Nara ile Meksika'nın... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T10:57+0300

2024-01-15T10:57+0300

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spor

mauro icardi

galatasaray

sakatlık

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Galatasaray'da sakatlığı gerekçesiyle sahalardan uzak kalacağı açıklanan Mauro Icardi'nin bu hafta İstanbul'a dönüş yapması bekleniyor.Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'a giden ve ardından gözündeki problem nedeniyle 20 günlük dinlenme sürecine başlayan Icardi, İstanbul'a dönüyor.Sabah'ın haberine göre, 30 yaşındaki futbolcunun ağrılarının devam ettiği ve Trabzonspor maçında da oynamasının zor olduğu öne sürüldü.Mauro Icardi bu sezon sarı kırmızılı formayla 27 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 17 gol atıp 6 asist kaydetti.

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mauro icardi, galatasaray, sakatlık