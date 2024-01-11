https://sputniknews.com.tr/20240111/fenerbahceden-miguel-cresponun-sakatligina-dair-aciklama-1079537883.html
Fenerbahçe'den Miguel Crespo'nun sakatlığına dair açıklama
Fenerbahçe'den Miguel Crespo'nun sakatlığına dair açıklama
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T12:59+0300
2024-01-11T12:59+0300
2024-01-11T13:33+0300
fenerbahçe
miguel crespo
sakatlık
spor
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Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı. Crespo'nun MR'ı çekilirken oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
https://sputniknews.com.tr/20240111/ligde-ilk-11de-yabanci-siniri-kalkti-1079531159.html
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fenerbahçe, miguel crespo, sakatlık
fenerbahçe, miguel crespo, sakatlık
Fenerbahçe'den Miguel Crespo'nun sakatlığına dair açıklama
12:59 11.01.2024 (güncellendi: 13:33 11.01.2024)
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı. Crespo'nun MR'ı çekilirken oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.
Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Dün akşam Konyaspor ile oynadığımız karşılaşma öncesi ısınma hareketleri sırasında ağrı şikayeti hisseden oyuncumuz Miguel Crespo’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Arka adalesinde yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.