https://sputniknews.com.tr/20240115/hindistanda-ucusun-gecikecegini-anons-eden-pilot-yolcudan-dayak-yedi-1079659499.html
Hindistan'da uçuşun gecikeceğini anons eden pilot, yolcudan dayak yedi
Hindistan'da uçuşun gecikeceğini anons eden pilot, yolcudan dayak yedi
Hint hava yolu şirketi IndiGo'nun iç hatlar uçuşunun yoğun sis nedeniyle gecikeceğini duyuran pilot, bir yolcunun saldırısına uğradı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T12:10+0300
2024-01-15T12:10+0300
2024-01-15T12:10+0300
dünya
hindistan
yolcu
yolcu uçağı
delhi
goa
pilot
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Hint medyasındaki haberlere göre, Delhi-Goa uçuşundaki bir yolcunun pilota saldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Görüntülere göre pilot, uçuşun yoğun sis nedeniyle gecikeceğini anons ediyor.Bu sırada bir yolcunun, hızla pilota yaklaşarak yüzüne vurduğu görüldü.Öte yandan, uçuşun 13 saat geciktiği belirtildi.Uçaktaki diğer uçuş görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı.Pilot, saldırgan yolcu hakkında şikayette bulunurken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240109/endonezya-boeing-737-max-9-ucaklarini-gecici-olarak-ucurmama-karari-aldi-1079459515.html
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hindistan, yolcu, yolcu uçağı, delhi, goa, pilot
hindistan, yolcu, yolcu uçağı, delhi, goa, pilot
Hindistan'da uçuşun gecikeceğini anons eden pilot, yolcudan dayak yedi
Hint hava yolu şirketi IndiGo'nun iç hatlar uçuşunun yoğun sis nedeniyle gecikeceğini duyuran pilot, bir yolcunun saldırısına uğradı.
Hint medyasındaki haberlere göre, Delhi-Goa uçuşundaki bir yolcunun pilota saldırdığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntülere göre pilot, uçuşun yoğun sis nedeniyle gecikeceğini anons ediyor.
Bu sırada bir yolcunun, hızla pilota yaklaşarak yüzüne vurduğu görüldü.
Öte yandan, uçuşun 13 saat geciktiği belirtildi.
Uçaktaki diğer uçuş görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, gözaltına alındı.
Pilot, saldırgan yolcu hakkında şikayette bulunurken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.