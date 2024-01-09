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Endonezya, Boeing 737 MAX 9 uçaklarını geçici olarak uçurmama kararı aldı
Endonezya, Boeing 737 MAX 9 uçaklarını geçici olarak uçurmama kararı aldı
Endonezya, Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden koparak acil iniş yapmasının ardından incelemeler için bu model... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T11:47+0300
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Ulaştırma Bakanlığının, hava taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) koordinasyonunda aldığı kararla, ülkedeki Lion Air hava yolu şirketi filosundaki Boeing 737 MAX 9 tipi 3 uçağın geçici olarak yerde kalacağı belirtildi.Lion Air Sözcüsü Danang Mandala Prihantoro, hava yolu şirketinin uçakları yerde tutma kararı alarak "önleyici adımlar attığını" ve "orta kabin acil çıkış kapısı üzerinde daha fazla inceleme yaptığını" açıkladı.Alaska Hava Yolları da FAA'nın yayımladığı “Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nin ardından kontrolünü yaptığı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların geçici olarak uçuşlarının durdurulacağını duyurmuştu.Endonezya, Ekim 2018'de Lion Air'e ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın düşmesi ve 189 kişinin ölümüne yol açmasının ardından uçuşa elverişliliklerini denetlemek üzere bu model uçakları geçici olarak uçurmama kararı almıştı.Ne olmuştu?ABD'de Alaska Hava Yollarına ait ‘Boeing 737 MAX 9’ tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.Hava yolu şirketi, bunun üzerine 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağını belirtmişti. FAA da ‘Boeing 737 MAX 9’ tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240108/thyden-5-boeing-737-max-9-karari-1079425380.html
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endonezya, boeing 737 max, uçak, uçak kazası
endonezya, boeing 737 max, uçak, uçak kazası

Endonezya, Boeing 737 MAX 9 uçaklarını geçici olarak uçurmama kararı aldı

11:47 09.01.2024 (güncellendi: 11:48 09.01.2024)
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSABoeing 737 MAX 9
Boeing 737 MAX 9 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / JULIEN DE ROSA
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Endonezya, Alaska Hava Yollarına ait "Boeing 737 MAX 9" tipi yolcu uçağının gövdesinden koparak acil iniş yapmasının ardından incelemeler için bu model uçaklarını geçici olarak uçurmayacağını duyurdu.
Ulaştırma Bakanlığının, hava taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) koordinasyonunda aldığı kararla, ülkedeki Lion Air hava yolu şirketi filosundaki Boeing 737 MAX 9 tipi 3 uçağın geçici olarak yerde kalacağı belirtildi.
Lion Air Sözcüsü Danang Mandala Prihantoro, hava yolu şirketinin uçakları yerde tutma kararı alarak "önleyici adımlar attığını" ve "orta kabin acil çıkış kapısı üzerinde daha fazla inceleme yaptığını" açıkladı.
Alaska Hava Yolları da FAA'nın yayımladığı “Acil Durum Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nin ardından kontrolünü yaptığı "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların geçici olarak uçuşlarının durdurulacağını duyurmuştu.
Endonezya, Ekim 2018'de Lion Air'e ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağın düşmesi ve 189 kişinin ölümüne yol açmasının ardından uçuşa elverişliliklerini denetlemek üzere bu model uçakları geçici olarak uçurmama kararı almıştı.

Ne olmuştu?

ABD'de Alaska Hava Yollarına ait ‘Boeing 737 MAX 9’ tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.
Hava yolu şirketi, bunun üzerine 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağını belirtmişti. FAA da ‘Boeing 737 MAX 9’ tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.
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