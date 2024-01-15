https://sputniknews.com.tr/20240115/fernando-santos-aboubakar-icin-kararini-verdi-1079655102.html
Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi
Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcuların arasında yer alan Vincent Aboubakar'ın takımda geleceği belirsizliğini koruyordu. Portekizli teknik adamın... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T11:24+0300
2024-01-15T11:24+0300
2024-01-15T11:24+0300
spor
beşiktaş
santos
vincent aboubakar
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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile ilk maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly, ve Rachid Ghezzal kadro dışı bırakılmıştı. Ghezzal affedilirken, Jean Onana Marsilya'ya kiralandı. Eric Bailly ise sözleşmesini karşılıklı feshederek Villarreal'in yolunu tuttu.Kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Aboubakar Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'na gitmişti. Ancak turnuvaya 1 gün kala sakatlanan golcü futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam edileceği ve turnuvayı kaçıracağı kaydedildi.Sabah'ın haberine göre, Teknik Direktör Fernando Santos'un 31 yaşındaki golcüyle ilgili olumlu kanaat içerisinde olduğu öne sürüldü. Portekizli çalıştırıcının Aboubakar İstanbul'a döndükten sonra kendisiyle görüşeceği ve takıma katkıda bulunmasını isteyeceği belirtildi.Yıldız futbolcuyla ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da henüz resmi teklifin gelmediği de aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240115/icardinin-sahalara-donus-tarihi-degisti-1079654793.html
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beşiktaş, santos, vincent aboubakar
beşiktaş, santos, vincent aboubakar
Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcuların arasında yer alan Vincent Aboubakar'ın takımda geleceği belirsizliğini koruyordu. Portekizli teknik adamın Kamerunlu golcüyü takımda tutmak istediği öne sürüldü.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile ilk maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly, ve Rachid Ghezzal kadro dışı bırakılmıştı. Ghezzal affedilirken, Jean Onana Marsilya'ya kiralandı. Eric Bailly ise sözleşmesini karşılıklı feshederek Villarreal'in yolunu tuttu.
Kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Aboubakar Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'na gitmişti. Ancak turnuvaya 1 gün kala sakatlanan golcü futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam edileceği ve turnuvayı kaçıracağı kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre, Teknik Direktör Fernando Santos'un 31 yaşındaki golcüyle ilgili olumlu kanaat içerisinde olduğu öne sürüldü. Portekizli çalıştırıcının Aboubakar İstanbul'a döndükten sonra kendisiyle görüşeceği ve takıma katkıda bulunmasını isteyeceği belirtildi.
Yıldız futbolcuyla ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da henüz resmi teklifin gelmediği de aktarıldı.