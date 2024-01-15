https://sputniknews.com.tr/20240115/fernando-santos-aboubakar-icin-kararini-verdi-1079655102.html

Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi

Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcuların arasında yer alan Vincent Aboubakar'ın takımda geleceği belirsizliğini koruyordu. Portekizli teknik adamın... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T11:24+0300

2024-01-15T11:24+0300

2024-01-15T11:24+0300

spor

beşiktaş

santos

vincent aboubakar

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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile ilk maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly, ve Rachid Ghezzal kadro dışı bırakılmıştı. Ghezzal affedilirken, Jean Onana Marsilya'ya kiralandı. Eric Bailly ise sözleşmesini karşılıklı feshederek Villarreal'in yolunu tuttu.Kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Aboubakar Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'na gitmişti. Ancak turnuvaya 1 gün kala sakatlanan golcü futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam edileceği ve turnuvayı kaçıracağı kaydedildi.Sabah'ın haberine göre, Teknik Direktör Fernando Santos'un 31 yaşındaki golcüyle ilgili olumlu kanaat içerisinde olduğu öne sürüldü. Portekizli çalıştırıcının Aboubakar İstanbul'a döndükten sonra kendisiyle görüşeceği ve takıma katkıda bulunmasını isteyeceği belirtildi.Yıldız futbolcuyla ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da henüz resmi teklifin gelmediği de aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240115/icardinin-sahalara-donus-tarihi-degisti-1079654793.html

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beşiktaş, santos, vincent aboubakar