Para transferinde sorun yaşanıyor: FAST çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Bankalararası anlık transfer (FAST) sisteminde haftanın ilk işlem gününde sorun yaşandı. Para transferi yapılamamasının nedeni ise gelen uyarıda ortaya çıktı. 15.01.2024, Sputnik Türkiye

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi anlamına gelen 'FAST' sistemi ile para gönderme sorunu yaşanıyor.Farklı bankalar ile FAST para transferi yapmaya çalışanlar, "Fast sistemindeki alt yapı çalışması nedeniyle geçici bir süre FAST ile para transferi gerçekleştirilememektedir" uyarısı aldı.Ne zaman düzelecek?Henüz bankalardan resmi bir açıklama gelmezken sorunun teknik anlamda bankalar tarafından en kısa sürede çözülmesi bekleniyor.Fast ile ödeme nasıl yapılır?Anlık Transfer (FAST) ile IBAN numarasına ihtiyaç duymadan Kolay Adrese (Cep Telefonu No, E-posta Adresi, T.C. Kimlik No, Pasaport No, Vergi No) ya da QR Koduna 7/24 para transferi yapabilirsiniz.FAST ile EFT farkı nedir? FAST ile EFT'nin temel farkı, FAST aracılığıyla 7/24 para transferi yapabilmenizdir. EFT'de ise işlem saatleri, mesai saatleri ile sınırlandırılmıştır ve mesai saatleri sonrasında yapılan işlemler bir sonraki iş günü gerçekleştirilmek üzere bekletilir.FAST limiti 2024 yılı için ne kadar?Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile kullanıcılar farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde para aktarımı gerçekleştiriyordu. Bu işlemlerde limitler 50 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 50 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.

