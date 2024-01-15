https://sputniknews.com.tr/20240115/emekliye-ek-zam-duzenlemesinde-gozler-kabinede-bugun-yapilacak-mi--1079660217.html

Emekliye ek zam düzenlemesinde gözler Kabine'de: Bugün toplantı olacak mı?

Emekliye ek zam düzenlemesinde gözler Kabine'de: Bugün toplantı olacak mı?

Son olarak 6 Aralık tarihinde yapılan Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 5 haftadır yapılmıyor. Yapılacak olan... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T12:36+0300

2024-01-15T12:36+0300

2024-01-15T12:36+0300

ekonomi

kabine toplantısı

ekonomi

ssk

memur

zam

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Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı, Türkiye gündemini ve ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı. Vatandaşların gözleri ise şimdi Kabine'den çıkacak olan emekliye ek zam düzenlemesine çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bugün yapılacak mı?Kabine Toplantısı ne zaman?abine toplantısı tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Son olarak 6 Aralık tarihinde toplanan Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle 5 haftadır yapılamıyor.2024 yılının ilk kabine toplantısının Meclis'in açılış tarihi olan 16 Ocak'tan sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor.Yılmaz'dan zam açıklamasıKonuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; "Daha düşük gelirli olanları destekleme politikası söz konusu. Bu yaklaşımımız devam ediyor elbette, en düşük emekli alanlara dönük olarak da ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Bunları hükümetimiz Kabine'de tartışacaktır önümüzdeki günlerde, Kabine'de bir ele alınacaktır diye düşünüyorum, ardından da Meclis’imizin takdirine sunulacaktır.Henüz bir tarih bilmiyorum doğrusu ama uygun bir zamanlamayla yapılacaktır elbette. Kabine'de bu konular ele alınabilir, dolayısıyla bir şekilde bu karar verilir Hükümet tarafından ve daha sonra asıl Meclis’te tabii bu düzenlemeler söz konusu olacak, orada da Çalışma Bakanlığımızın bir paketi var." ifadelerini kullandı.Kabine gündeminde neler olacak?Kabine Toplantısı gündeminin emekliye ek zam, en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve öğretmen atamaları olması bekleniyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalışmalara başladı.Emekliye ek zam olup olmayacağı, refah payı miktarı gibi konuların Kabine ile ele alınması bekleniyor.

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kabine toplantısı, ekonomi, ssk, memur, zam