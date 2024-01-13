https://sputniknews.com.tr/20240113/22-ocaktan-itibaren-gecerli-olacak-sut-fiyatlarina-dev-zam-1079609364.html
22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak: Süt fiyatlarına dev zam
22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak: Süt fiyatlarına dev zam
Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 22 Ocak'tan geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 13.5 lira geçecek şekilde belirlenmesine... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T17:28+0300
2024-01-13T17:28+0300
2024-01-13T17:40+0300
ekonomi
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Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, çiğ süt fiyatlarına ilişkin tavsiye fiyatı yer aldı.Duyuruda, "22 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 13.5 lira olarak belirlenmiştir" ifadesi kullanıldı.Duyuruda, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 20 kuruş fark uygulanacağı kaydedildi.
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22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak: Süt fiyatlarına dev zam
17:28 13.01.2024 (güncellendi: 17:40 13.01.2024)
Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 22 Ocak'tan geçerli olmak üzere, üreticinin eline litre başına net 13.5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.
Ulusal Süt Konseyi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, çiğ süt fiyatlarına ilişkin tavsiye fiyatı yer aldı.
Duyuruda, "22 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 13.5 lira olarak belirlenmiştir" ifadesi kullanıldı.
Duyuruda, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği ve baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 20 kuruş fark uygulanacağı kaydedildi.