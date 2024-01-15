https://sputniknews.com.tr/20240115/danimarka-basbakani-ulkesini-norvecle-karistirdi-1079668028.html
Danimarka Başbakanı ülkesini Norveç’le karıştırdı
Danimarka Başbakanı ülkesini Norveç’le karıştırdı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya hesabındaki paylaşımında ülkesini Norveç’le karıştırarak yeni Danimarka Kralı Frederik’in resminin altına... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T16:44+0300
2024-01-15T16:44+0300
2024-01-15T16:44+0300
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Danimarkalı BT gazetesinin haberinde, “Mette Frederiksen, Instagram’dan Kral Frederik ve ve Danimarka Kraliyet Ailesi’ne saygılarını ifade etmek istedi. Maalesef, paylaştığı resminin altına Danimarka yerine Norveç Kraliyet Ailesi belirtildi” ifadesine yer verildi.Haberde, başbakanın paylaştığı resme yer verildi. Resimde yeni Danimarka Kralı 10. Frederik üniformasıyla yer alırken ‘detdanskekongehus’ (Danimarka Kraliyet Ailesi) yerine ‘detnorskekongehus’ (Norveç Kraliyet Ailesi) tag’ı yazıyor.Haberde, “Yanlış tag’ın düzeltilmesi yaklaşık yarım saat sürdü” dendi.Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, tahta çıkışının 52. yıl dönümünde görevinden feragat etti. Oğlu 10. Frederik geçen Pazar günü yeni kral oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240114/ogluna-yol-acacak-danimarka-kralicesi-2-margrethe-52-yilin-ardindan-tahttan-cekildi-1079636485.html
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danimarka, norveç, mette frederiksen, avrupa
danimarka, norveç, mette frederiksen, avrupa
Danimarka Başbakanı ülkesini Norveç’le karıştırdı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya hesabındaki paylaşımında ülkesini Norveç’le karıştırarak yeni Danimarka Kralı Frederik’in resminin altına ‘Norveç Kraliyet Ailesi’ tag’ını yazdı.
Danimarkalı BT gazetesinin haberinde, “Mette Frederiksen, Instagram’dan Kral Frederik ve ve Danimarka Kraliyet Ailesi’ne saygılarını ifade etmek istedi. Maalesef, paylaştığı resminin altına Danimarka yerine Norveç Kraliyet Ailesi belirtildi” ifadesine yer verildi.
Haberde, başbakanın paylaştığı resme yer verildi. Resimde yeni Danimarka Kralı 10. Frederik üniformasıyla yer alırken ‘detdanskekongehus’ (Danimarka Kraliyet Ailesi) yerine ‘detnorskekongehus’ (Norveç Kraliyet Ailesi) tag’ı yazıyor.
Haberde, “Yanlış tag’ın düzeltilmesi yaklaşık yarım saat sürdü” dendi.
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, tahta çıkışının 52. yıl dönümünde görevinden feragat etti. Oğlu 10. Frederik geçen Pazar günü yeni kral oldu.