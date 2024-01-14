https://sputniknews.com.tr/20240114/ogluna-yol-acacak-danimarka-kralicesi-2-margrethe-52-yilin-ardindan-tahttan-cekildi-1079636485.html

Oğluna yol açacak: Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 52 yılın ardından tahttan çekildi

Oğluna yol açacak: Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 52 yılın ardından tahttan çekildi

Yarım asırdan fazladır tahtta olan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, oğlu Prens Frederik'e yol açmayı planladığını duyurmasının ardından tahttan çekildi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T17:32+0300

2024-01-14T17:32+0300

2024-01-14T17:32+0300

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Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, tahta çıkışının 52. yıl dönümünde görevinden feragat etti. Kraliçe, Kopenhag'da Başbakanlık Çalışma Ofisine de ev sahipliği yapan Christiansborg Sarayı'nda Danimarka Kabinesi ile yapılan toplantı sırasında tahttan çekildiğini duyurdu.Oğlu Prens Frederik'e yol açmak için tahtı bırakan 83 yaşındaki Kraliçe, neredeyse 900 yılın ardından tahttan gönüllü olarak feragat eden ilk Danimarka hükümdarı oldu.Kraliçe Margrethe, 31 Aralık 2023'teki yeni yıl konuşmasında, tahttan çekilerek yerini 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik ve gelini Kraliçe Mary'e bırakacağını açıklamıştı.Danimarka Kraliçesi, 1972'de taç giymişti

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