https://sputniknews.com.tr/20240115/cumhurbaskani-erdogan-kahramanmarasli-sehit-muslum-ozturkun-babasiyla-telefonda-gorustu-1079663521.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Öztürk'ün babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Öztürk'ün babasıyla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T14:13+0300

2024-01-15T14:13+0300

2024-01-15T14:13+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

şehit

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'ndeki şehit Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.Şehidin babası Ali Öztürk ve diğer yakınlarıyla görüşen Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Öztürk ile görüştü.Erdoğan, baba Öztürk'e başsağlığı dileyerek, "Rabb'im inşallah makamını ali eylesin tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum." dedi.

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, şehit