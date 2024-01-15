https://sputniknews.com.tr/20240115/cocuguna-cinsel-istismar-davasiyla-ilgili-ender-saracin-hapis-talebi-kabul-edilmedi-1079658715.html
Çocuğuna cinsel istismar davasıyla ilgili Ender Saraç'ın hapis talebi kabul edilmedi
Çocuğuna cinsel istismar davasıyla ilgili Ender Saraç'ın hapis talebi kabul edilmedi
Ender Saraç hakkında 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddialarına yönelik "Çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 22,5 yıl hapis istemiyle dava... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T12:05+0300
2024-01-15T12:05+0300
2024-01-15T12:05+0300
türkiye
ender saraç
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
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13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 22.5 yıl hapis istemiyle dava açılan ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, boşanma sürecinde olduğu eşi Benan Saraç için ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu.Ender Saraç, daha önce mahkemeye başvurarak, Benan Saraç’ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.Ünlü doktor bu kez Benan Saraç’ın 1 aylık korunma süresini ihlal ederek sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve psikolojik şiddet uygulamaya devam ettiği iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.Dilekçede Benan Saraç’ın uzaklaştırma kararına aldırmadan Ender Saraç hakkında sosyal medya üzerinden bir algı oluşturduğu anlatıldı ve zorlama hapsi talep edildi.Mahkeme, Ender Saraç’ın delil olarak sunduğu paylaşımların tarihlerini belirtmediği ve paylaşımların yapıldığına dair resmi bir belge sunmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.'Oğlumu yönlendirdi'Ender Saraç dilekçesinde eşi Benan Saraç’ın oğlunu ‘babasının cinsel istismarına maruz kaldığına dair’ yalan beyan vermesi için yönlendirdiğini de iddia etti.
https://sputniknews.com.tr/20231208/bakanliktan-ender-sarac-aciklamasi-1078236575.html
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ender saraç, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
ender saraç, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar
Çocuğuna cinsel istismar davasıyla ilgili Ender Saraç'ın hapis talebi kabul edilmedi
Ender Saraç hakkında 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddialarına yönelik "Çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla 22,5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı
13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 22.5 yıl hapis istemiyle dava açılan ünlü diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, boşanma sürecinde olduğu eşi Benan Saraç için ‘zorlama hapsi’ talebinde bulundu.
Ender Saraç, daha önce mahkemeye başvurarak, Benan Saraç’ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.
Ünlü doktor bu kez Benan Saraç’ın 1 aylık korunma süresini ihlal ederek sosyal medya üzerinden hakaret, tehdit ve psikolojik şiddet uygulamaya devam ettiği iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.
Dilekçede Benan Saraç’ın uzaklaştırma kararına aldırmadan Ender Saraç hakkında sosyal medya üzerinden bir algı oluşturduğu anlatıldı ve zorlama hapsi talep edildi.
Mahkeme, Ender Saraç’ın delil olarak sunduğu paylaşımların tarihlerini belirtmediği ve paylaşımların yapıldığına dair resmi bir belge sunmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.
Ender Saraç dilekçesinde eşi Benan Saraç’ın oğlunu ‘babasının cinsel istismarına maruz kaldığına dair’ yalan beyan vermesi için yönlendirdiğini de iddia etti.