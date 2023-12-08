Bakanlıktan 'Ender Saraç' açıklaması
22:12 08.12.2023 (güncellendi: 22:35 08.12.2023)
© AA / Metin AktaşDr. Ender Saraç
© AA / Metin Aktaş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Oğluna istismarda bulunduğu iddia edilen ünlü doktor" haberine ilişkin yapılan açıklamada, "Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Hukuki süreç takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.
Dr. Ender Saraç’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, bazı basın organlarında yer alan haberlerin ardından, haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.
Anne ve çocukla görüşme gerçekleştirildiğini ve psikososyal destek sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığının göz önünde bulundurularak yayın yasağı talep edildiği kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak, yayın yasağı talebinde bulunulmuştur. Hukuki süreç takip edilmektedir."
❗Bazı basın yayın organlarında yer alan istismar iddialarına ilişkin basın açıklamamız pic.twitter.com/KUxaxtJhwV— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) December 8, 2023
Ne olmuştu?
Ender Saraç’ın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiaları sosyal medyada yer almıştı.
Saraç'ın 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiğini iddia edilerek, istismara ait olduğu öne sürülen görüntüler ve çocuğun okula yazdığı tutanak paylaşılmıştı. Paylaşımlarda, çocuğun okuldaki rehber öğretmenine yazdığı iddia edilen tutanakta istismarın detayları yer almıştı.
Kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ender Saraç "Allah kuru iftiradan saklasın" ifadeleriyle yalanlamıştı.
Allah kuru iftiradan saklasın— Dr. Ender Saraç (@haydrendersarac) December 6, 2023
Saraç, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Henüz ergenlik çağına adım atmaya hazırlanan bir evladın, bir anne tarafından haksız menfaat elde etmek amacıyla boşanma davasına malzeme edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz" ifadelerini kullanmıştı.
Kamuoyuna duyuru.Ayrıca çok kısa sürede taciz olayının kesin ve net yalan olduğunun belgesini de sunacağız .Saygılarımla .Sorusu olan avukatım Altın Mimir’e sorabilir pic.twitter.com/3VSeKZDIMY— Dr. Ender Saraç (@haydrendersarac) December 7, 2023
Ender Saraç kimdir?
Televizyon programlarıyla tanınan Dr. Ender Saraç M. Ender Saraç 1959 yılında İzmir’de doğdu. 1990 yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapan Ender Saraç evli ve 3 çocuk babasıdır.
İzmir’den İstanbul’a geldiği ilk yıllarda Nükhet Duru ile beraber UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezi’nde çalıştı. Daha sonra Türkiye’nin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan Hay Sağlık Merkezi’ni 1994’te kurdu, ve genişleterek bugüne kadar geldi.14 kitabı bulunmaktadır. Bu kitapların 3 tanesi çocuk beslenmesi, 2 tanesi erişkin beslenmesi, 1 tanesi de Ramazan beslenmesi üzerinedir. Dr. Ender Saraç kişisel gelişimde de özel eğitimler vermektedir. - Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermektedir. Ender Saraç'ın ilk eşinden bir, ikinci eşinden ise iki olmak üzere üç çocuğu var.
Benan Kurtuluş Saraç kimdir?
Benan Kurtuluş 1980 yılında İstanbul’da doğdu. Kolej eğitimini İstanbul’da bitirip üniversite eğitimi için İngiltere ve Amerika’ya gitti. Uluslararası işletme eğitimi aldı. Amerika’da uluslararası bir ithalat ihracat firmasında çalıştı. Ailesi MNG Kargo kurucularından olup, kolej zamanı babasıyla çalışmaya başlayarak erkenden iş tecrübesi edindi. Türkiye’ye döndüğünde hava taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde çalışmaya devam etti. İşletme, finans, satış-pazarlama ve operasyon gibi çeşitli departmanlarda çalışarak geniş bir iş tecrübesine sahip oldu. Bilgisayar Sistem Mühendisliği eğitimi aldı