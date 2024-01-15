https://sputniknews.com.tr/20240115/bulent-ersoy-zeki-muren-hakkindaki-iddialari-ile-gundeme-gelmisti-kuzeni-acikladi-tuzak-kurdu-1079661724.html

Bülent Ersoy, Zeki Müren hakkındaki iddiaları ile gündeme gelmişti, kuzeni açıkladı: 'Tuzak kurdu'

Bülent Ersoy, Zeki Müren hakkındaki iddiaları ile gündeme gelmişti, kuzeni açıkladı: 'Tuzak kurdu'

Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkındaki iddiaları sosyal medyada eleştirildi. Ersoy, Zeki Müren hakkında "Acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T13:25+0300

2024-01-15T13:25+0300

2024-01-15T13:25+0300

yaşam

dünya güzellerim masada

bülent ersoy

zeki müren

kıskançlık

kalp krizi

ölüm

ilaç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/16/1045025415_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b4da1066edbce523d1134ede2b58d605.jpg

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren ile ilgili iddialarıyla gündem oldu. 'Hiç kimse bilmez bunu' diye sözlerine başlayan Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kendisini kıskandığını ve ölümünün sebebinin de bu olduğunu öne sürdü. Ersoy, "Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş sonra da 'Siz bunu benden çaldınız' diye insanlardan şikayetçi olmuş. Benim de mücevherlerim çalınmıştı. O yüzden de karakolda karşılaştık. İçerideki bir odadan inleme sesleri geldiğini duyunca ne olduğunu sordum. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü. 36 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğü hiç ilaçlarını almamış" dedi.Ersoy'un iddialarının ardından Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner açıklamalarda bulundu. Bülent Ersoy'un ismini geçirmek istemediğini söyleyen Özlem Güner kendisinden "o kişi" diyerek bahsetmeyi tercih etti. Bugüne değin Zeki Müren'le ilgili övgü dolu açıklamaları olan Bülent Ersoy'un aniden bu açıklamaları yapmasının sebebi olarak ise yapay zeka projesi "Parla"yı gösterdi."Ancak Zeki Müren'in ismini kullanarak gündeme gelebiliyor" diyen Özlem Güner, "'Parla' kıskançlığı bu. Dayım yattığı yerden ortalığı yıktığı için kıskançlığından deliren o kişidir. Zeki Müren kendisini daima perdelediği için karalamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. Zeki Müren ve Bülent Ersoy'un beraber fotoğrafları öne sürülerek aralarında iyi bir ilişki varmış gibi lanse edilmesine karşı çıkan Özlem Güner, yalnızca üç kez ve mecburen bir araya geldiklerini söyledi.'Zeki dayım onu hiçbir zaman hayatına almadı, o iyi kalpli insanları severdi'"İki kez Altın Kelebek'te bir araya geldiler. Basının isteğiyle mecburen yan yana getirildiler Altın Kelebek'te ikisi de ödül aldığı için" dedi. Üçüncü olarak da Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in tarihe geçen dudak dudağa fotoğrafının çekildiği günden bahsederek o günün detaylarını paylaştı.Zeki Müren'in yakın arkadaşı Nigar Uluerer'in doğum gününde kendisine bir emrivaki yaptığını ve o öpüşme fotoğrafının da o gün ortaya çıktığını açıklayan Özlem Güner, "Kendisi iyi niyetle yapmaya çalıştı belki ama iyi dosta yapılabilecek çok nezaketsiz bir hareketti. Zeki dayıma söylemeden kendi doğum gününde, Zeki dayımı onur konuğu olarak kendi çalıştığı gazinoya davet etti. Ve aynı gece o kişiyi de (Bülent Ersoy) getirip öpüşme fotoğrafının tuzağını kurdular. O fotoğraf, ona çok büyük bir avantaj kazandırdı. Araları çok iyiymiş gibi gözüktü. Bırakın arkadaşlığı bir araya geldikleri görülmüş bir şey değildi. Zeki dayım onu hiçbir zaman hayatına almadı, o iyi kalpli insanları severdi" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240113/zeki-muren-hakkindaki-iddialara-bulent-ersoydan-cevap-bunlari-kimse-bilmez-diyerek-anlatti-1079610880.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya güzellerim masada, bülent ersoy, zeki müren, kıskançlık, kalp krizi, ölüm, ilaç