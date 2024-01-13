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Zeki Müren hakkındaki iddialara Bülent Ersoy'dan cevap: 'Bunları kimse bilmez' diyerek anlattı
Zeki Müren hakkındaki iddialara Bülent Ersoy'dan cevap: 'Bunları kimse bilmez' diyerek anlattı
Dünya Güzellerim Masada programında yeniden bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan her hafta sohbetleriyle sosyal medyanın gündemine... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T18:58+0300
2024-01-13T18:58+0300
yaşam
zeki müren
bülent ersoy
dünya güzellerim masada
hatıra
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Bir ay önce 'Dünya Güzelleri' ekibini yeniden bir araya getiren Dünya Güzellerim Masada programı başladığından beri düzenli olarak sohbetleri ile gündeme geliyor. Yeni bölümleriyle gündemden düşmeyen programda bu defa Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkındaki iddiaları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.Ersoy, Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu söyleyerek başından geçenleri anlattı. 'Hiç kimse bilmez bunu' diye sözlerine başlayan Bülent Ersoy:'Zeki Müren kıskanç ve kinci bir insandı'Zeki Müren'in kendisinin ölmesini istediğini ileri süren Diva, sözlerine şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20240111/cumhuriyetin-100-yili-icin-bestelenen-parla-marsi-yapay-zeka-ile-zeki-murene-soyletildi-1079530058.html
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zeki müren, bülent ersoy, dünya güzellerim masada, hatıra
zeki müren, bülent ersoy, dünya güzellerim masada, hatıra

Zeki Müren hakkındaki iddialara Bülent Ersoy'dan cevap: 'Bunları kimse bilmez' diyerek anlattı

18:58 13.01.2024
© AAZeki Müren
Zeki Müren - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© AA
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Dünya Güzellerim Masada programında yeniden bir araya gelen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan her hafta sohbetleriyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Bülent Ersoy bu defa yıllar önce yaşamını yitiren Zeki Müren hakkındaki iddialarıyla şaşırttı. İşte, Ersoy'un "Kimse bilmez bunu" diyerek anlattıkları...
Bir ay önce 'Dünya Güzelleri' ekibini yeniden bir araya getiren Dünya Güzellerim Masada programı başladığından beri düzenli olarak sohbetleri ile gündeme geliyor. Yeni bölümleriyle gündemden düşmeyen programda bu defa Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkındaki iddiaları sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Ersoy, Zeki Müren'in acımasız ve kıskanç biri olduğunu söyleyerek başından geçenleri anlattı. 'Hiç kimse bilmez bunu' diye sözlerine başlayan Bülent Ersoy:

"Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir stardı. Sanat ve şov açısından gerçek bir şovmendi. Çok önemli hocalardan ders almadı. Zeki Müren, Safiye Ayla'yı hiç sevmez ve ona 'Rüküş, çingene, o hoca falan değil' derdi. Zeki Müren'in bir erkek arkadaşı vardı. Müzeyyen Senar biliyordu ama ona kimseyi söylememesi için tembihlemiş. O da konuşurken ağzından kaçırdı. Müzeyyen Senar'ı taklit ederken ünlendi ama bu konuda dolayı doğum gününe falan katılmamıştı. Daha sonra da darıldılar. Senar, onun cenazesine bile gitmedi"

'Zeki Müren kıskanç ve kinci bir insandı'

Zeki Müren'in kendisinin ölmesini istediğini ileri süren Diva, sözlerine şöyle devam etti:
"Müzeyyen Senar, bana 'Sen benim yerimi alacaksın' derdi" dedi. Zeki Müren de bana Japon Çiçeği derdi bunu duyunca 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş benim için. Ben de bunu yanında çalışanlarından duydum. Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş sonra da 'Siz bunu benden çaldınız' diye insanlardan şikayetçi olmuş. Benim de mücevherlerim çalınmıştı. O yüzden de karakolda karşılaştık. İçerideki bir odadan inleme sesleri geldiğini duyunca ne olduğunu sordum. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü. 36 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğü hiç ilaçlarını almamış. Orada da kalp krizi geçirip öldü. Zeki Müren, nefesi tükenen klarnetçi Şükrü Tunar'ı peş peşe şarkı çaldırmış. Adam o konserde kalp spazmından dolayı öldü. Türk sanat müziğinde bir şarkıdan sonra Taksim verilmez. Adam orada öyle öldü. Zeki Müren kıskanç ve kinci bir insandı."
Zeki Müren - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
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Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen 'Parla' marşı, yapay zeka ile Zeki Müren'e söyletildi
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