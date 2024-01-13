Zeki Müren hakkındaki iddialara Bülent Ersoy'dan cevap: 'Bunları kimse bilmez' diyerek anlattı

"Müzeyyen Senar, bana 'Sen benim yerimi alacaksın' derdi" dedi. Zeki Müren de bana Japon Çiçeği derdi bunu duyunca 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş benim için. Ben de bunu yanında çalışanlarından duydum. Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş sonra da 'Siz bunu benden çaldınız' diye insanlardan şikayetçi olmuş. Benim de mücevherlerim çalınmıştı. O yüzden de karakolda karşılaştık. İçerideki bir odadan inleme sesleri geldiğini duyunca ne olduğunu sordum. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü. 36 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğü hiç ilaçlarını almamış. Orada da kalp krizi geçirip öldü. Zeki Müren, nefesi tükenen klarnetçi Şükrü Tunar'ı peş peşe şarkı çaldırmış. Adam o konserde kalp spazmından dolayı öldü. Türk sanat müziğinde bir şarkıdan sonra Taksim verilmez. Adam orada öyle öldü. Zeki Müren kıskanç ve kinci bir insandı."