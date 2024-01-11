https://sputniknews.com.tr/20240111/cumhuriyetin-100-yili-icin-bestelenen-parla-marsi-yapay-zeka-ile-zeki-murene-soyletildi-1079530058.html
Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen 'Parla' marşı, yapay zeka ile Zeki Müren'e söyletildi
Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen 'Parla' marşı, yapay zeka ile Zeki Müren'e söyletildi
Yapay zeka teknolojisi ile Zeki Müren’e Norm Ender’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için bestelediği ‘Parla’ marşı söyletildi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T10:51+0300
2024-01-11T10:51+0300
2024-01-11T10:51+0300
yaşam
norm ender
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cumhuriyet
marş
parla marşı
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Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği 'Parla' marşı yapay zeka ile Zeki Müren'e söyletildi.Ortaya çıkan eser yapay zekanın erişebileceği olanakları gözler önüne serdi. Sosyal medyadan marşı Zeki Müren sesi ile dinleyenler beğenilerini dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231026/tarkan-norm-ender-ve-kirac-100-yil-marslarini-duyurdu-dogulunun-yazdigi-mars-yarin-yayinlanacak-1076750283.html
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norm ender , zeki müren, cumhuriyet, marş, parla marşı, yapay zeka, sosyal medya
norm ender , zeki müren, cumhuriyet, marş, parla marşı, yapay zeka, sosyal medya
Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen 'Parla' marşı, yapay zeka ile Zeki Müren'e söyletildi
Yapay zeka teknolojisi ile Zeki Müren’e Norm Ender’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için bestelediği ‘Parla’ marşı söyletildi.
Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği 'Parla' marşı yapay zeka ile Zeki Müren'e söyletildi.
Ortaya çıkan eser yapay zekanın erişebileceği olanakları gözler önüne serdi.
Sosyal medyadan marşı Zeki Müren sesi ile dinleyenler beğenilerini dile getirdi.