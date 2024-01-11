https://sputniknews.com.tr/20240111/cumhuriyetin-100-yili-icin-bestelenen-parla-marsi-yapay-zeka-ile-zeki-murene-soyletildi-1079530058.html

Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen 'Parla' marşı, yapay zeka ile Zeki Müren'e söyletildi

Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelenen 'Parla' marşı, yapay zeka ile Zeki Müren'e söyletildi

Yapay zeka teknolojisi ile Zeki Müren’e Norm Ender’in Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için bestelediği ‘Parla’ marşı söyletildi. 11.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-11T10:51+0300

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yaşam

norm ender

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Norm Ender'in Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği 'Parla' marşı yapay zeka ile Zeki Müren'e söyletildi.Ortaya çıkan eser yapay zekanın erişebileceği olanakları gözler önüne serdi. Sosyal medyadan marşı Zeki Müren sesi ile dinleyenler beğenilerini dile getirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231026/tarkan-norm-ender-ve-kirac-100-yil-marslarini-duyurdu-dogulunun-yazdigi-mars-yarin-yayinlanacak-1076750283.html

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norm ender , zeki müren, cumhuriyet, marş, parla marşı, yapay zeka, sosyal medya