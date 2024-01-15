https://sputniknews.com.tr/20240115/besiktastan-tffye-bu-futbolcu-kadin-mi-erkek-mi-1079651556.html
Beşiktaş'tan TFF'ye: Bu futbolcu kadın mı erkek mi?
Beşiktaş'tan TFF'ye: Bu futbolcu kadın mı erkek mi?
Beşiktaş, ALG Spor’da oynayan Patricia Seteco’nun cinsiyetinin araştırılması istiyor. Beşiktaş Futbol A.Ş. Yöneticisi Fırat Fidan, “Kimlik değiştirip erkeği... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T10:08+0300
2024-01-15T10:08+0300
2024-01-15T10:08+0300
spor
beşiktaş
futbolcu
kadın
türkiye futbol federasyonu (tff)
erkek
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde dün deplasmanda Gaziantep ALG Spor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş United Payment’in yöneticileri maç sonrası şok bir iddiada bulundu... Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibinde forma giyen ve 88. dakikada takımının galibiyet golünü atan Angolalı Patricia Mingas Afonso Seteco’nun ‘erkek’ olduğunu iddia etti. Fidan, “Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık” diye konuştu.Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise, Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili daha temkinli bir açıklama yaparak, “Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz” diye konuştu. ALG Spor’un 10 Kasım 2023’te lisans çıkardığı Seteco, ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.
https://sputniknews.com.tr/20240110/besiktas-yeni-transferi-resmen-duyurdu-1079498291.html
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beşiktaş, futbolcu, kadın, türkiye futbol federasyonu (tff), erkek
beşiktaş, futbolcu, kadın, türkiye futbol federasyonu (tff), erkek
Beşiktaş'tan TFF'ye: Bu futbolcu kadın mı erkek mi?
Beşiktaş, ALG Spor’da oynayan Patricia Seteco’nun cinsiyetinin araştırılması istiyor. Beşiktaş Futbol A.Ş. Yöneticisi Fırat Fidan, “Kimlik değiştirip erkeği kadın diye oynattılar!” derken, idari direktör Hasan Sarıgül, “Kesin erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Araştırılması için federasyona başvuracağız” dedi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde dün deplasmanda Gaziantep ALG Spor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş United Payment’in yöneticileri maç sonrası şok bir iddiada bulundu... Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibinde forma giyen ve 88. dakikada takımının galibiyet golünü atan Angolalı Patricia Mingas Afonso Seteco’nun ‘erkek’ olduğunu iddia etti. Fidan, “Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık” diye konuştu.
Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise, Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili daha temkinli bir açıklama yaparak, “Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz” diye konuştu. ALG Spor’un 10 Kasım 2023’te lisans çıkardığı Seteco, ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.