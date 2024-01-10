https://sputniknews.com.tr/20240110/besiktas-yeni-transferi-resmen-duyurdu-1079498291.html
Beşiktaş yeni transferi resmen duyurdu
Beşiktaş yeni transferi resmen duyurdu
Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T12:16+0300
2024-01-10T12:16+0300
2024-01-10T12:23+0300
spor
beşiktaş
transfer
jonas svensson
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Beşiktaş, Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, transfer, jonas svensson
beşiktaş, transfer, jonas svensson
Beşiktaş yeni transferi resmen duyurdu
12:16 10.01.2024 (güncellendi: 12:23 10.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş, Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzaladığını açıkladı.