https://sputniknews.com.tr/20240109/besiktas-baskani-arat-ile-gazeteci-arasinda-atisma-sadece-soru-soracaksiniz-cevabi-ben-verecegim-1079468866.html

Beşiktaş Başkanı Arat ile gazeteci arasında atışma: 'Sadece soru soracaksınız, cevabı ben vereceğim'

Beşiktaş Başkanı Arat ile gazeteci arasında atışma: 'Sadece soru soracaksınız, cevabı ben vereceğim'

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile sözleşme imzaladı. İmza aşamasında siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat ile bir gazeteci arasında... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T15:17+0300

2024-01-09T15:17+0300

2024-01-09T15:17+0300

spor

hasan arat

beşiktaş jimnastik kulübü derneği

gazeteci

gerginlik

gökhan dinç

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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenledi. Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile gazeteci Gökhan Dinç arasında sözlü gerginlik yaşandı:Gazeteci Dinç: Fernando Santos ile yapılan sözleşmenin detayları nelerdir?Hasan Arat: Anlaşma hocamızla bizim aramızda. SPK tarafından gerekenleri yapacağız. Basın mensupları olmayan rakamları yazmaktan vazgeçsin, dikkatli olun. Bunlar yanlış anlaşılmalara neden olabilir.Gazeteci: Taraftar merak etmiyor mu?Hasan Arat: Sadece soru soracaksınız. Cevabı ben vereceğim.(Salonda alkış sesleri duyuluyor)Gazeteci: Basın toplantısında alkışı ilk kez görüyorum.Hasan Arat: Daha çok şey göreceksiniz.

https://sputniknews.com.tr/20240109/besiktasin-yeni-hocasi-fernando-santos-ve-yasaklari-ronaldoyu-yedek-birakmisti-1079455344.html

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hasan arat, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, gazeteci, gerginlik, gökhan dinç