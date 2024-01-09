https://sputniknews.com.tr/20240109/besiktas-baskani-arat-ile-gazeteci-arasinda-atisma-sadece-soru-soracaksiniz-cevabi-ben-verecegim-1079468866.html
Beşiktaş Başkanı Arat ile gazeteci arasında atışma: 'Sadece soru soracaksınız, cevabı ben vereceğim'
Beşiktaş Başkanı Arat ile gazeteci arasında atışma: 'Sadece soru soracaksınız, cevabı ben vereceğim'
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile sözleşme imzaladı. İmza aşamasında siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat ile bir gazeteci arasında... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T15:17+0300
2024-01-09T15:17+0300
2024-01-09T15:17+0300
spor
hasan arat
beşiktaş jimnastik kulübü derneği
gazeteci
gerginlik
gökhan dinç
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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenledi. Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile gazeteci Gökhan Dinç arasında sözlü gerginlik yaşandı:Gazeteci Dinç: Fernando Santos ile yapılan sözleşmenin detayları nelerdir?Hasan Arat: Anlaşma hocamızla bizim aramızda. SPK tarafından gerekenleri yapacağız. Basın mensupları olmayan rakamları yazmaktan vazgeçsin, dikkatli olun. Bunlar yanlış anlaşılmalara neden olabilir.Gazeteci: Taraftar merak etmiyor mu?Hasan Arat: Sadece soru soracaksınız. Cevabı ben vereceğim.(Salonda alkış sesleri duyuluyor)Gazeteci: Basın toplantısında alkışı ilk kez görüyorum.Hasan Arat: Daha çok şey göreceksiniz.
https://sputniknews.com.tr/20240109/besiktasin-yeni-hocasi-fernando-santos-ve-yasaklari-ronaldoyu-yedek-birakmisti-1079455344.html
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hasan arat, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, gazeteci, gerginlik, gökhan dinç
hasan arat, beşiktaş jimnastik kulübü derneği, gazeteci, gerginlik, gökhan dinç
Beşiktaş Başkanı Arat ile gazeteci arasında atışma: 'Sadece soru soracaksınız, cevabı ben vereceğim'
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile sözleşme imzaladı. İmza aşamasında siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat ile bir gazeteci arasında gerginlik yaşandı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos, Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenledi.
Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile gazeteci Gökhan Dinç arasında sözlü gerginlik yaşandı:
Gazeteci Dinç: Fernando Santos ile yapılan sözleşmenin detayları nelerdir?
Hasan Arat: Anlaşma hocamızla bizim aramızda. SPK tarafından gerekenleri yapacağız. Basın mensupları olmayan rakamları yazmaktan vazgeçsin, dikkatli olun. Bunlar yanlış anlaşılmalara neden olabilir.
Gazeteci: Taraftar merak etmiyor mu?
Hasan Arat: Sadece soru soracaksınız. Cevabı ben vereceğim.
(Salonda alkış sesleri duyuluyor)
Gazeteci: Basın toplantısında alkışı ilk kez görüyorum.
Hasan Arat: Daha çok şey göreceksiniz.