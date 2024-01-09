https://sputniknews.com.tr/20240109/besiktasin-yeni-hocasi-fernando-santos-ve-yasaklari-ronaldoyu-yedek-birakmisti-1079455344.html
Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos ve yasakları: Ronaldo'yu yedek bırakmıştı
Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos ve yasakları: Ronaldo'yu yedek bırakmıştı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, futbolculara uyguladığı sıkı disiplin kuralları ile tanınıyor. Santos Ronaldo'yu da yedek kulübesinde... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T10:29+0300
2024-01-09T10:29+0300
2024-01-09T10:29+0300
spor
beşiktaş
santos
ronaldo
disiplin
teknik direktör
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Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlılar için İstanbul'a gelen 69 yaşındaki çalıştırıcı, havaalanında Kartal pozu verdi.NTV'nin aktardığı habere göre Santos, son derece disiplinli bir hoca.Yemekte cep telefonu yasakSantos'un Polonya Milli Takımı'ndaki uygulamaları dikkat çekmişti. Portekizli teknik adamın ilk kuralı futbolculara yemek sırasında cep telefonu kullanmayı yasaklaması olmuştu.Primlerle ilgili konuşulması yasakSantos telefon yasağının yanı sıra takıma Dünya Kupası primleriyle ilgili konuşma yasağı getirmişti. Öte yandan deneyimli teknik adam, toplantılarda ve soyunma odasında çekimlere çok kısıtlı şekilde izin veriyordu.Ronaldo'yu yedek bırakmıştıSantos, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın başındayken çeyrek final maçında Fas karşısında Ronaldo'yu yedek bırakmıştı.Santos, 1-0 geriye düştükleri maçta yıldız futbolcusunu 51. dakikada oyuna almış ancak Portekiz yenilerek turnuvaya veda etmişti. Ronaldo maç sonu gözyaşlarına boğulmuştu.Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, tribünden izlediği maçın ardından teknik direktör Santos'a tepki göstermiş, "Dünyanın en iyi futbolcusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/bir-devir-daha-kapaniyor-cristiano-ronaldo-kariyerinin-son-imzasini-atacak-1078637750.html
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beşiktaş, santos, ronaldo, disiplin, teknik direktör
beşiktaş, santos, ronaldo, disiplin, teknik direktör
Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos ve yasakları: Ronaldo'yu yedek bırakmıştı
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, futbolculara uyguladığı sıkı disiplin kuralları ile tanınıyor. Santos Ronaldo'yu da yedek kulübesinde bırakarak tepkilere yol açmıştı.
Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlılar için İstanbul'a gelen 69 yaşındaki çalıştırıcı, havaalanında Kartal pozu verdi.
NTV'nin aktardığı habere göre Santos, son derece disiplinli bir hoca.
Yemekte cep telefonu yasak
Santos'un Polonya Milli Takımı'ndaki uygulamaları dikkat çekmişti. Portekizli teknik adamın ilk kuralı futbolculara yemek sırasında cep telefonu kullanmayı yasaklaması olmuştu.
Primlerle ilgili konuşulması yasak
Santos telefon yasağının yanı sıra takıma Dünya Kupası primleriyle ilgili konuşma yasağı getirmişti. Öte yandan deneyimli teknik adam, toplantılarda ve soyunma odasında çekimlere çok kısıtlı şekilde izin veriyordu.
Ronaldo'yu yedek bırakmıştı
Santos, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın başındayken çeyrek final maçında Fas karşısında Ronaldo'yu yedek bırakmıştı.
Santos, 1-0 geriye düştükleri maçta yıldız futbolcusunu 51. dakikada oyuna almış ancak Portekiz yenilerek turnuvaya veda etmişti. Ronaldo maç sonu gözyaşlarına boğulmuştu.
Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, tribünden izlediği maçın ardından teknik direktör Santos'a tepki göstermiş, "Dünyanın en iyi futbolcusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin" ifadelerini kullanmıştı.