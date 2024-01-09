https://sputniknews.com.tr/20240109/besiktasin-yeni-hocasi-fernando-santos-ve-yasaklari-ronaldoyu-yedek-birakmisti-1079455344.html

Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos ve yasakları: Ronaldo'yu yedek bırakmıştı

Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos ve yasakları: Ronaldo'yu yedek bırakmıştı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, futbolculara uyguladığı sıkı disiplin kuralları ile tanınıyor. Santos Ronaldo'yu da yedek kulübesinde... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T10:29+0300

2024-01-09T10:29+0300

2024-01-09T10:29+0300

spor

beşiktaş

santos

ronaldo

disiplin

teknik direktör

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079454673_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_42af3491f0dde375350101516f5f5bbe.jpg

Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi resmen başladı. Siyah-beyazlılar için İstanbul'a gelen 69 yaşındaki çalıştırıcı, havaalanında Kartal pozu verdi.NTV'nin aktardığı habere göre Santos, son derece disiplinli bir hoca.Yemekte cep telefonu yasakSantos'un Polonya Milli Takımı'ndaki uygulamaları dikkat çekmişti. Portekizli teknik adamın ilk kuralı futbolculara yemek sırasında cep telefonu kullanmayı yasaklaması olmuştu.Primlerle ilgili konuşulması yasakSantos telefon yasağının yanı sıra takıma Dünya Kupası primleriyle ilgili konuşma yasağı getirmişti. Öte yandan deneyimli teknik adam, toplantılarda ve soyunma odasında çekimlere çok kısıtlı şekilde izin veriyordu.Ronaldo'yu yedek bırakmıştıSantos, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın başındayken çeyrek final maçında Fas karşısında Ronaldo'yu yedek bırakmıştı.Santos, 1-0 geriye düştükleri maçta yıldız futbolcusunu 51. dakikada oyuna almış ancak Portekiz yenilerek turnuvaya veda etmişti. Ronaldo maç sonu gözyaşlarına boğulmuştu.Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez, tribünden izlediği maçın ardından teknik direktör Santos'a tepki göstermiş, "Dünyanın en iyi futbolcusunu, en güçlü silahını küçümseyemezsin" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231220/bir-devir-daha-kapaniyor-cristiano-ronaldo-kariyerinin-son-imzasini-atacak-1078637750.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, santos, ronaldo, disiplin, teknik direktör