https://sputniknews.com.tr/20231220/bir-devir-daha-kapaniyor-cristiano-ronaldo-kariyerinin-son-imzasini-atacak-1078637750.html

Bir devir daha kapanıyor: Cristiano Ronaldo kariyerinin son imzasını atacak

Bir devir daha kapanıyor: Cristiano Ronaldo kariyerinin son imzasını atacak

Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr kulübünde devam eden Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, geleceği için kararını verdi. Muhtemelen kariyerindeki son... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T11:46+0300

2023-12-20T11:46+0300

2023-12-20T11:46+0300

spor

cristiano ronaldo

futbol

al-nasr

maç

imza

transfer

sözleşme

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Futbol tarihinin en iyileri arasında başı çeken Cristiano Ronaldo, başarılarla dolu kariyerinin sonuna yaklaşıyor. İngiliz ekibi Manchester United'dan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yolunu tutan ve kariyerine burada devam eden Ronaldo için beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.Futbol piyasasında dengeleri değiştiren bir imza atan 38 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan Ligi'nin dünyada tanınmasında büyük rol oynamıştı. Suudi ekibinden ayrılacağı konuşulan Ronaldo için İngiliz basınında bu söylentilerin tam tersi yönde bir iddia gündeme geldi.İngiliz basınında yer alan habere göre kariyerine Al-Nassr'da devam etmeyi düşünüyor. Portekizli yıldız, yeni sözleşme için Al Nassr'a yeşil ışık yaktı. Ronaldo, Arap ekibiyle mevcut sözleşmesini 2027'ye kadar uzatacak imzayı atacak. Ronaldo'nun Al-Nassr ile yapacağı bu sözleşmenin aktif futbolculuk kariyerindeki son imzası olması bekleniyor.

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cristiano ronaldo, futbol, al-nasr, maç, imza, transfer, sözleşme