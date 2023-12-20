https://sputniknews.com.tr/20231220/saldiriya-ugrayan-hakem-meler-provoke-eden-kisiyi-acikladi-ozur-de-dilemedi-1078631644.html

Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler provoke eden kişiyi açıkladı: 'Özür de dilemedi'

Saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler provoke eden kişiyi açıkladı: 'Özür de dilemedi'

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, olayın ardından yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'nu suçladı... 20.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-20T09:41+0300

2023-12-20T09:41+0300

2023-12-20T09:43+0300

spor

hakem

halil umut meler

saldırı

faruk koca

emre belözoğlu

şiddet

futbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0c/1078343762_0:94:1477:925_1920x0_80_0_0_5bd063991636224b34f65451b5d62975.jpg

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı müsabaka sonrası Faruk Koca'nın saldırısına maruz kalan hakem Halil Umut Meler olay sonrası açıklamalarda bulundu.'Çok da güzel bir maçtı'Hürriyet'ten Mehmet Arslan'a konuşan Meler'e maçın bitiş düdüğünün ardından yaşananları, "Aslında bunu en baştan anlatmak lazım. Normal, çok da güzel bir maç oldu. Kora kor bir mücadele vardı. Bizim hakemlik anlamında, teknik anlamında oyunu, oyun yönetimini etkileyecek kötü yönetim sergilediğimiz bir ortam oluşmadı. Tribünlerden yana da çok büyük sıkıntılar oluşmadı. Ama şimdi hep düşünüyorum. Ekstra bir durum 90+6’da bir gol oldu. Sadece 1-0’ken 1-1 bitti. Sonuçta paylaşılan bir puan oldu. Oyunculardan herhangi bir protesto yoktu. Çünkü yedikleri gol öncesi tartışmalı pozisyon da olmadı son dakika. Normaldi." diyerek anlattı.'Emre Belözoğlu provoke etti'Meler sözlerini şöyle sürdürdü:'Bana hata varsa 'hata yaptın' desin''Özür dilemedi'"Belözoğlu, benim için 'Sakatlandığımda gülüyordu’ demişti... Darbe yediğinde ben ona gülmüşüm. ‘Güldüğümü ispatlasın, tamam’ dedim ben. Benim için problem değil. Ben bunu hiçbir zaman şahsileştirmedim. Onun görüşüydü. Ama şu güne geldiğimizde beni üzen konu şu; bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belözoğlu özür dilemedi.'Üzgünüm diyor da neye üzgün?'

https://sputniknews.com.tr/20231220/trabzonspor-baskani-ertugrul-dogan-ecmel-beyin-ciddi-sikintilari-var-1078631356.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakem, halil umut meler, saldırı, faruk koca, emre belözoğlu, şiddet, futbol