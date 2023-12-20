Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Ecmel Bey'in ciddi sıkıntıları var
© AA / Cem TekkeşinoğluTrendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor takımları, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçındaki hakem kararlarına tepki olarak karşılaşmanın ikinci yarısında takımını sahadan çekti.
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Süper Lig'de dün akşam oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Haklı olduğu ciddi konular var kendisinin. Çok konuşulacak bir durum da değil. Zaman içinde yaşananların birikimi sözüne imzamı atarım." dedi.
Trabzonspor Başkanı Doğan, İstanbulspor'un; Başkan Sarıalioğlu'nun talimatıyla sahadan çekilmesinin ardından yarıda kalan maçı değerlendirdi.
Başkan Doğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Ecmel bey bizim abimiz, yönetimler arazında sıkıntı yok. Maçtan önce bizi güzel misafir ettiler. Maç esnasında da bizi güzel ağırladılar. Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle belli başlı şikayetleri şikayeti vardı. Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi. Kaba bir tavrı olmadı. Öyle bir karar aldı kendisi. Saygıyla karşılama dışında bir durum yok. Hakemleri yine tebrik etti. Öyle bir şey yaşanmadı. Haklı olduğu ciddi konular var kendisinin. Çok konuşulacak bir durum da değil. Zaman içinde yaşananların birikimi sözüne imzamı atarım."
Doğan, "Federasyonun gerekli önlemleri yapabileceğini inanıyor musunuz?" sorusuna ise "İnanmıyorum" yanıtını verdi.
'Asla iki takım arasında değil'
"Buna benzer olaylar hatırlamıyorum" diyen Doğan, "Ecmel Bey'in ciddi sıkıntıları var. Asla iki takım arasında sıkıntı olmadı." diyerek sözlerini tamamladı.
Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir?
Ecmel Faik Sarıalioğlu, 1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi ile önce Karabük ardından da İstanbul'a taşındı.
Spor dünyasında bilinen Sarıalioğlu, Bakırköyspor'da bir dönem yöneticilik yaptı ve ardından ise İstanbulspor'da başkanlık görevini üstlendi.
Spor dünyasında bilinen Sarıalioğlu, Bakırköyspor'da bir dönem yöneticilik yaptı ve ardından ise İstanbulspor'da başkanlık görevini üstlendi.
Nakliye ve inşaat sektörlerinde yatırımları olan Ecmel Faik Sarıalioğlu halen İstanbulspor Başkanı olarak görev alıyor.