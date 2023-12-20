Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Ecmel Bey'in ciddi sıkıntıları var

"Ecmel bey bizim abimiz, yönetimler arazında sıkıntı yok. Maçtan önce bizi güzel misafir ettiler. Maç esnasında da bizi güzel ağırladılar. Maçın gidişatı esnasında bir pozisyon gelişti, ben tekrarını izleyemedim, konunun bu maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Ecmel Bey'in daha önce bildirdiği hakemlerle belli başlı şikayetleri şikayeti vardı. Bugün öyle bir pozisyon gelişti. Bana da dönüp, "Hakkını helal et, sizinle alakalı değil, ben artık yapılanları kaldıramıyorum" şeklinde bir şey söyledi. Kaba bir tavrı olmadı. Öyle bir karar aldı kendisi. Saygıyla karşılama dışında bir durum yok. Hakemleri yine tebrik etti. Öyle bir şey yaşanmadı. Haklı olduğu ciddi konular var kendisinin. Çok konuşulacak bir durum da değil. Zaman içinde yaşananların birikimi sözüne imzamı atarım."