Avustralya, Ukrayna'nın talep ettiği helikopterleri imha etmeye karar verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Almanların yüzde 64’ü Başbakan Scholz’dan memnun değil
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li ekonomist açıkladı: Doları etkileyecek 3 değişiklik olacak
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Musk'tan Batı’ya Napolyon göndermesi
09:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:33
9 dk
SESLİ HABER
Artur Lyukmanov açıkladı: Ukraynalı hackerleri kim eğitiyor?
10:00
1 dk
SESLİ HABER
İskoçya, Ukraynalıların yardımını kesti
10:11
1 dk
SESLİ HABER
Emekli İngiliz Albay: ABD Başkanı ve Batı Avrupalı liderler buna inanmıyor
10:23
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Emekli Orgeneral Bell: Ukrayna, Rus sanayisini tehdit edecek silahlara sahip değil
11:11
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li iş insanı açıkladı: Ukrayna yardımı, ABD ordusunun mühimmatını tüketti
11:19
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
11:32
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
11:41
2 dk
SESLİ HABER
Güney Amerika’da yeni keşif: 15 ton ağırlığında, 20 metre uzunlukta
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı: Ukrayna haritası şimdiki gibi görünmeyecek
12:12
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
12:22
3 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
12:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:04
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman konuştu: Rusya, Avrupa'ya 80-90 milyar metreküpe gaz ihracatı yapabilir
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk ortaya çıktı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
18:51
2 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
19:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Putin: 2023 yılının en önemli sonucu bu
19:20
3 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Süveyş Kanalı'na alternatif yol, 2023’te rekor kırdı
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Silahlar Kiev yerine İsrail’e gidiyor
19:52
1 dk
SESLİ HABER
Güney Amerika’da yeni keşif: 15 ton ağırlığında, 20 metre uzunlukta
20:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
20:10
1 dk
SESLİ HABER
Rusya lideri Putin, ABD’li ve Kanadalı sporcuların vatandaşlığını onayladı
20:19
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını böyle yazdı: ABD’li politikacılar Ukrayna’nın bölünmesi gerektiğini anladı
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Almanya Başbakanı Scholz'un Ukrayna rahatsızlığı
20:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çağatay, İYİ Parti'deki milletvekili kaybını değerlendirdi
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240115/avustralya-ukraynanin-talep-ettigi-helikopterleri-imha-etmeye-karar-verdi-1079653510.html
Avustralya, Ukrayna'nın talep ettiği helikopterleri imha etmeye karar verdi
Avustralya, Ukrayna'nın talep ettiği helikopterleri imha etmeye karar verdi
Avustralya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Ukrayna'ya verilmesi talebine rağmen Eylül 2023'te hizmet dışı bırakılacak MRH-90 Taipan askeri helikopterlerini hurdaya... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T10:23+0300
2024-01-15T10:23+0300
ukrayna krizi
avustralya
savunma bakanlığı
helikopter
askeri helikopter
ukrayna
kiev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0f/1079653352_0:85:2400:1435_1920x0_80_0_0_0b3489d2e74d14a9f499b25f8d80fedb.jpg
ABC yayın kuruluşu tarafından paylaşılan haberde, Avustralya Savunma Bakanlığı’nın hizmet dışı bırakılan 45 adet MRH-90 Taipan helikopterinin sökümünü tamamladığı, ancak kimsenin bu parçalara ilgi göstermemesi üzerine bakanlığın bunları çevre dostu şirketlere uygun maliyetle devredip imha etmeye başladığı aktarıldı.Verilen bilgiye göre bu karar, yetkililerin Taipan'ı Kiev'e teslim etmesini talep eden Ukrayna yanlısı aktivistler arasında tepkilere neden olurken, ABC'ye konuşan aktivist lider Anton Bohdanovich, "Avustralya hükümeti nedense helikopterleri ihtiyacı olan dost bir ülkeye teslim etmek yerine söküp Avustralya topraklarına gömmek ve çevremizi kirletmek için hepimizin (ülke vatandaşlarının) cebinden ödeme yapmasını istiyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın Avustralya Büyükelçisi Vasili Miroşniçenko, hizmet dışı bırakılan hava araçlarını teslim alma olasılığının ‘hala var olduğunu’ umduğunu söylerken, “Helikopterlerin Kiev'e teslim edilmesi talebine henüz bir yanıt almadık” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/zelensky-abdli-politikacilar-yuzunden-ukraynali-emeklilerin-parasini-odeyemiyoruz-1079577991.html
avustralya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0f/1079653352_188:0:2213:1519_1920x0_80_0_0_2c32c522133e9bd0eed8b6c2a23eb666.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avustralya, savunma bakanlığı, helikopter, askeri helikopter, ukrayna, kiev
avustralya, savunma bakanlığı, helikopter, askeri helikopter, ukrayna, kiev

Avustralya, Ukrayna'nın talep ettiği helikopterleri imha etmeye karar verdi

10:23 15.01.2024
© AFP 2023 / AUSTRALIAN DEFENCEMRH-90 Taipan askeri helikopter Avustralya
MRH-90 Taipan askeri helikopter Avustralya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© AFP 2023 / AUSTRALIAN DEFENCE
Abone ol
Avustralya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Ukrayna'ya verilmesi talebine rağmen Eylül 2023'te hizmet dışı bırakılacak MRH-90 Taipan askeri helikopterlerini hurdaya ayırmaya başladı. Bu karar, Ukrayna yanlısı aktivistler arasında tepkilere neden oldu.
ABC yayın kuruluşu tarafından paylaşılan haberde, Avustralya Savunma Bakanlığı’nın hizmet dışı bırakılan 45 adet MRH-90 Taipan helikopterinin sökümünü tamamladığı, ancak kimsenin bu parçalara ilgi göstermemesi üzerine bakanlığın bunları çevre dostu şirketlere uygun maliyetle devredip imha etmeye başladığı aktarıldı.
Verilen bilgiye göre bu karar, yetkililerin Taipan'ı Kiev'e teslim etmesini talep eden Ukrayna yanlısı aktivistler arasında tepkilere neden olurken, ABC'ye konuşan aktivist lider Anton Bohdanovich, "Avustralya hükümeti nedense helikopterleri ihtiyacı olan dost bir ülkeye teslim etmek yerine söküp Avustralya topraklarına gömmek ve çevremizi kirletmek için hepimizin (ülke vatandaşlarının) cebinden ödeme yapmasını istiyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Avustralya Büyükelçisi Vasili Miroşniçenko, hizmet dışı bırakılan hava araçlarını teslim alma olasılığının ‘hala var olduğunu’ umduğunu söylerken, “Helikopterlerin Kiev'e teslim edilmesi talebine henüz bir yanıt almadık” diye ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
Ukrayna krizi
Zelenskiy: ABD'li politikacılar yüzünden Ukraynalı emeklilerin parasını ödeyemiyoruz
12 Ocak, 15:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала