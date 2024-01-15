https://sputniknews.com.tr/20240115/avustralya-ukraynanin-talep-ettigi-helikopterleri-imha-etmeye-karar-verdi-1079653510.html
Avustralya, Ukrayna'nın talep ettiği helikopterleri imha etmeye karar verdi
Avustralya, Ukrayna'nın talep ettiği helikopterleri imha etmeye karar verdi
Avustralya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Ukrayna'ya verilmesi talebine rağmen Eylül 2023'te hizmet dışı bırakılacak MRH-90 Taipan askeri helikopterlerini hurdaya... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T10:23+0300
2024-01-15T10:23+0300
2024-01-15T10:23+0300
ukrayna krizi
avustralya
savunma bakanlığı
helikopter
askeri helikopter
ukrayna
kiev
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ABC yayın kuruluşu tarafından paylaşılan haberde, Avustralya Savunma Bakanlığı’nın hizmet dışı bırakılan 45 adet MRH-90 Taipan helikopterinin sökümünü tamamladığı, ancak kimsenin bu parçalara ilgi göstermemesi üzerine bakanlığın bunları çevre dostu şirketlere uygun maliyetle devredip imha etmeye başladığı aktarıldı.Verilen bilgiye göre bu karar, yetkililerin Taipan'ı Kiev'e teslim etmesini talep eden Ukrayna yanlısı aktivistler arasında tepkilere neden olurken, ABC'ye konuşan aktivist lider Anton Bohdanovich, "Avustralya hükümeti nedense helikopterleri ihtiyacı olan dost bir ülkeye teslim etmek yerine söküp Avustralya topraklarına gömmek ve çevremizi kirletmek için hepimizin (ülke vatandaşlarının) cebinden ödeme yapmasını istiyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın Avustralya Büyükelçisi Vasili Miroşniçenko, hizmet dışı bırakılan hava araçlarını teslim alma olasılığının ‘hala var olduğunu’ umduğunu söylerken, “Helikopterlerin Kiev'e teslim edilmesi talebine henüz bir yanıt almadık” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/zelensky-abdli-politikacilar-yuzunden-ukraynali-emeklilerin-parasini-odeyemiyoruz-1079577991.html
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avustralya, savunma bakanlığı, helikopter, askeri helikopter, ukrayna, kiev
avustralya, savunma bakanlığı, helikopter, askeri helikopter, ukrayna, kiev
Avustralya, Ukrayna'nın talep ettiği helikopterleri imha etmeye karar verdi
Avustralya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Ukrayna'ya verilmesi talebine rağmen Eylül 2023'te hizmet dışı bırakılacak MRH-90 Taipan askeri helikopterlerini hurdaya ayırmaya başladı. Bu karar, Ukrayna yanlısı aktivistler arasında tepkilere neden oldu.
ABC yayın kuruluşu tarafından paylaşılan haberde, Avustralya Savunma Bakanlığı’nın hizmet dışı bırakılan 45 adet MRH-90 Taipan helikopterinin sökümünü tamamladığı, ancak kimsenin bu parçalara ilgi göstermemesi üzerine bakanlığın bunları çevre dostu şirketlere uygun maliyetle devredip imha etmeye başladığı aktarıldı.
Verilen bilgiye göre bu karar, yetkililerin Taipan'ı Kiev'e teslim etmesini talep eden Ukrayna yanlısı aktivistler arasında tepkilere neden olurken, ABC'ye konuşan aktivist lider Anton Bohdanovich, "Avustralya hükümeti nedense helikopterleri ihtiyacı olan dost bir ülkeye teslim etmek yerine söküp Avustralya topraklarına gömmek ve çevremizi kirletmek için hepimizin (ülke vatandaşlarının) cebinden ödeme yapmasını istiyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna'nın Avustralya Büyükelçisi Vasili Miroşniçenko, hizmet dışı bırakılan hava araçlarını teslim alma olasılığının ‘hala var olduğunu’ umduğunu söylerken, “Helikopterlerin Kiev'e teslim edilmesi talebine henüz bir yanıt almadık” diye ekledi.