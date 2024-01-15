https://sputniknews.com.tr/20240115/avustralya-ukraynanin-talep-ettigi-helikopterleri-imha-etmeye-karar-verdi-1079653510.html

Avustralya, Ukrayna'nın talep ettiği helikopterleri imha etmeye karar verdi

Avustralya, Ukrayna'nın talep ettiği helikopterleri imha etmeye karar verdi

Avustralya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Ukrayna'ya verilmesi talebine rağmen Eylül 2023'te hizmet dışı bırakılacak MRH-90 Taipan askeri helikopterlerini hurdaya... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T10:23+0300

2024-01-15T10:23+0300

2024-01-15T10:23+0300

ukrayna krizi

avustralya

savunma bakanlığı

helikopter

askeri helikopter

ukrayna

kiev

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ABC yayın kuruluşu tarafından paylaşılan haberde, Avustralya Savunma Bakanlığı’nın hizmet dışı bırakılan 45 adet MRH-90 Taipan helikopterinin sökümünü tamamladığı, ancak kimsenin bu parçalara ilgi göstermemesi üzerine bakanlığın bunları çevre dostu şirketlere uygun maliyetle devredip imha etmeye başladığı aktarıldı.Verilen bilgiye göre bu karar, yetkililerin Taipan'ı Kiev'e teslim etmesini talep eden Ukrayna yanlısı aktivistler arasında tepkilere neden olurken, ABC'ye konuşan aktivist lider Anton Bohdanovich, "Avustralya hükümeti nedense helikopterleri ihtiyacı olan dost bir ülkeye teslim etmek yerine söküp Avustralya topraklarına gömmek ve çevremizi kirletmek için hepimizin (ülke vatandaşlarının) cebinden ödeme yapmasını istiyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın Avustralya Büyükelçisi Vasili Miroşniçenko, hizmet dışı bırakılan hava araçlarını teslim alma olasılığının ‘hala var olduğunu’ umduğunu söylerken, “Helikopterlerin Kiev'e teslim edilmesi talebine henüz bir yanıt almadık” diye ekledi.

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