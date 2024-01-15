https://sputniknews.com.tr/20240115/abdulkadir-selvi-erdoganin-teroristan-mesaji-kime-verildi-1079651108.html
Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın teröristan mesajı kime verildi?
Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın teröristan mesajı kime verildi?
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın güvenlik zirvesi sonrası açıklamasında kullanılan teröristan ifadesinin ABD ve İsrail'i hedef aldığını belirtti. 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T09:44+0300
2024-01-15T09:44+0300
2024-01-15T09:44+0300
türkiye
terör
recep tayyip erdoğan
zirve
şehit
serbest bırakma
suriye
abd
israil
cumhurbaşkanı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinden sonra yayınlanan açıklamada, “Türkiye, hangi sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca ‘Teröristan’ kurulmasına izin vermeyecektir” mesajının verildiğini hatırlattı.Selvi mesajın kimi hedef aldığı konusunda şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240113/iletisim-baskanligi-45-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1079609533.html
türkiye
suriye
israil
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terör, recep tayyip erdoğan, zirve, şehit, serbest bırakma, suriye, abd, israil, cumhurbaşkanı
terör, recep tayyip erdoğan, zirve, şehit, serbest bırakma, suriye, abd, israil, cumhurbaşkanı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın teröristan mesajı kime verildi?
Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın güvenlik zirvesi sonrası açıklamasında kullanılan teröristan ifadesinin ABD ve İsrail'i hedef aldığını belirtti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinden sonra yayınlanan açıklamada, “Türkiye, hangi sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca ‘Teröristan’ kurulmasına izin vermeyecektir” mesajının verildiğini hatırlattı.
Selvi mesajın kimi hedef aldığı konusunda şunları söyledi
:
"Kim bizim güney sınırlarımız boyunca ‘teröristan’ kurmak istiyorsa bu mesaj ona. Bu mesajın adresi çok net; ABD ve İsrail’den başkası değil. ABD ve İsrail’e “Başaramayacaksınız” deniliyor. 15 Temmuz başarılı olsaydı bu plan devreye sokulacaktı. Sınırlarımızda yeni bir İsrail’in kurulması için ilk adım atılmış olacaktı. Irak’tan başlayıp Suriye’den geçerek Akdeniz’e uzanan bir terör koridoru kurulacaktı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla Suriye sınırlarında kurulmak istenen terör koridoru paramparça edildi. Gazze’den sonra, ABD ve İsrail’in bu planı güncelleyip yeniden devreye soktuğu anlaşılıyor."