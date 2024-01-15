Abdulkadir Selvi: Erdoğan'ın teröristan mesajı kime verildi?

"Kim bizim güney sınırlarımız boyunca ‘teröristan’ kurmak istiyorsa bu mesaj ona. Bu mesajın adresi çok net; ABD ve İsrail’den başkası değil. ABD ve İsrail’e “Başaramayacaksınız” deniliyor. 15 Temmuz başarılı olsaydı bu plan devreye sokulacaktı. Sınırlarımızda yeni bir İsrail’in kurulması için ilk adım atılmış olacaktı. Irak’tan başlayıp Suriye’den geçerek Akdeniz’e uzanan bir terör koridoru kurulacaktı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarıyla Suriye sınırlarında kurulmak istenen terör koridoru paramparça edildi. Gazze’den sonra, ABD ve İsrail’in bu planı güncelleyip yeniden devreye soktuğu anlaşılıyor."