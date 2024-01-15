https://sputniknews.com.tr/20240115/8-ayda-6-milletvekili-kayben-iyi-partide-bir-istifa-daha-mansur-yavas-gonullusu-1079661324.html
8 ayda 6 milletvekili kaybeden İYİ Parti'de bir istifa daha: 'Mansur Yavaş gönüllüsü'
8 ayda 6 milletvekili kaybeden İYİ Parti'de bir istifa daha: 'Mansur Yavaş gönüllüsü'
İYİ Parti’nin seçime tek başına girme kararından sonra, Ankara’da 'iş birliği' yapılması ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteklenmesi... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T13:08+0300
2024-01-15T13:08+0300
2024-01-15T13:08+0300
politika
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istifa
toplu istifa
mansur yavaş
meral akşener
seçim
yerel seçim
31 mart yerel seçimleri
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İYİ Parti Ankara İl Teşkilatı’nda, istifa furyası devam ediyor. Ankara İl Kadın Politikaları Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Sema Tantoğlu da “Görevimden, Başkan Mansur Yavaş’ı desteklemek amacıyla istifa etmiş bulunuyorum, herkese çok teşekkür ederim” açıklaması yaptı. Tantoğlu, sosyal medya hesabındaki, “İYİ Parti Ankara İl Kadın Politikaları Başkanı” ibaresini, “Mansur Yavaş gönüllüsü” olarak değiştirdi.İl Başkanı Yıldırım, Tantoğlu’nun istifası hakkında, yaptığı açıklamada, “Sema Hanım, ‘Ben Mansur Yavaş’ı destekleyeceğim’ deyince, ‘o zaman istifanı ver ve git’ dedim.” diye konuştu. Yerel seçimlere yönelik saha çalışmalarının çok yoğun geçtiğini vurgulayan Yıldırım, “Çok dinamik kadro kurdum, Ankara’da çok iyi netice alacağız” ifadesini kullandı.
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8 ayda 6 milletvekili kaybeden İYİ Parti'de bir istifa daha: 'Mansur Yavaş gönüllüsü'
İYİ Parti’nin seçime tek başına girme kararından sonra, Ankara’da 'iş birliği' yapılması ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın desteklenmesi gerektiğini söyleyerek istifa eden İl Başkanı Faruk Köylüoğlu’nun yerine Yener Yıldırım getirilmişti.
İYİ Parti Ankara İl Teşkilatı’nda, istifa furyası devam ediyor. Ankara İl Kadın Politikaları Başkanı ve İl Başkan Yardımcısı Sema Tantoğlu da “Görevimden, Başkan Mansur Yavaş’ı desteklemek amacıyla istifa etmiş bulunuyorum, herkese çok teşekkür ederim” açıklaması yaptı. Tantoğlu, sosyal medya hesabındaki, “İYİ Parti Ankara İl Kadın Politikaları Başkanı” ibaresini, “Mansur Yavaş gönüllüsü” olarak değiştirdi.
İl Başkanı Yıldırım, Tantoğlu’nun istifası hakkında, yaptığı açıklamada, “Sema Hanım, ‘Ben Mansur Yavaş’ı destekleyeceğim’ deyince, ‘o zaman istifanı ver ve git’ dedim.” diye konuştu. Yerel seçimlere yönelik saha çalışmalarının çok yoğun geçtiğini vurgulayan Yıldırım, “Çok dinamik kadro kurdum, Ankara’da çok iyi netice alacağız” ifadesini kullandı.