https://sputniknews.com.tr/20240115/2024-yatirim-programi-deprem-tedbirleri-projelerine-510-milyar-lira-ayrildi-1079676951.html
2024 yılı Yatırım Programı yayımlandı: Deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ayrıldı
2024 yılı Yatırım Programı yayımlandı: Deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ayrıldı
2024 yılı Yatırım Programı yayımlandı. Buna göre 12 bin 41 projeye toplam 1 trilyon 7 milyar lira ödenek tahsis edildi. En yüksek payı yüzde 31.7 ile... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T20:40+0300
2024-01-15T20:40+0300
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ekonomi
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kamu
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2024 Yatırım Programında kamu tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı 7.3 trilyon lira, tahsis edilen ödenek 1 trilyon 7 milyar lira olarak belirlendi.024 Yatırım Programı'nda deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ayrılırken bu kapsamdaki ödeneklerin yüzde 28’i eğitim, yüzde 23’ü sağlık için kullanılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240115/gizli-fon-davasinda-ara-karar-secil-erzanin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1079676987.html
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son dakika, yatırım, kamu
son dakika, yatırım, kamu
2024 yılı Yatırım Programı yayımlandı: Deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ayrıldı
20:40 15.01.2024 (güncellendi: 21:19 15.01.2024)
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2024 yılı Yatırım Programı yayımlandı. Buna göre 12 bin 41 projeye toplam 1 trilyon 7 milyar lira ödenek tahsis edildi. En yüksek payı yüzde 31.7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımları aldı.
2024 Yatırım Programında kamu tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı 7.3 trilyon lira, tahsis edilen ödenek 1 trilyon 7 milyar lira olarak belirlendi.
024 Yatırım Programı'nda deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ayrılırken bu kapsamdaki ödeneklerin yüzde 28’i eğitim, yüzde 23’ü sağlık için kullanılacak.