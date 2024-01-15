https://sputniknews.com.tr/20240115/2024-yatirim-programi-deprem-tedbirleri-projelerine-510-milyar-lira-ayrildi-1079676951.html

2024 yılı Yatırım Programı yayımlandı: Deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ayrıldı

2024 yılı Yatırım Programı yayımlandı: Deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ayrıldı

2024 yılı Yatırım Programı yayımlandı. Buna göre 12 bin 41 projeye toplam 1 trilyon 7 milyar lira ödenek tahsis edildi. En yüksek payı yüzde 31.7 ile... 15.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-15T20:40+0300

2024-01-15T20:40+0300

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2024 Yatırım Programında kamu tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı 7.3 trilyon lira, tahsis edilen ödenek 1 trilyon 7 milyar lira olarak belirlendi.024 Yatırım Programı'nda deprem tedbirleri projelerine 510 milyar lira ayrılırken bu kapsamdaki ödeneklerin yüzde 28’i eğitim, yüzde 23’ü sağlık için kullanılacak.

https://sputniknews.com.tr/20240115/gizli-fon-davasinda-ara-karar-secil-erzanin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1079676987.html

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