https://sputniknews.com.tr/20240114/tbmmde-terorle-mucadele-oturumu-bakan-fidan-ve-guler-tbmmyi-bilgilendirecek-1079639703.html
TBMM’de ‘Terörle mücadele’ oturumu: Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek
TBMM’de ‘Terörle mücadele’ oturumu: Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, salı günü PKK'nın saldırılarına ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T19:02+0300
2024-01-14T19:02+0300
2024-01-14T19:35+0300
türkiye
hakan fidan
terör
terör örgütü
yaşar güler
orgeneral yaşar güler
numan kurtulmuş
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TBMM Genel Kurulu 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 'terörle mücadele'' gündemiyle toplanacak.AA'nın aktardığına göre Genel Kurul, Meclis İç Tüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında doğrudan Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler'in son dönemde yaşanan saldırılara yönelik bilgilendirmesi ile başlayacak, ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, TBMM Başkanlık tezkeresinin okunup oylanması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240114/msb-suriyenin-kuzeyinde-7-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1079629643.html
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hakan fidan, terör, terör örgütü, yaşar güler, orgeneral yaşar güler, numan kurtulmuş
hakan fidan, terör, terör örgütü, yaşar güler, orgeneral yaşar güler, numan kurtulmuş
TBMM’de ‘Terörle mücadele’ oturumu: Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek
19:02 14.01.2024 (güncellendi: 19:35 14.01.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, salı günü PKK'nın saldırılarına ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek.
TBMM Genel Kurulu 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 'terörle mücadele'' gündemiyle toplanacak.
AA'nın aktardığına göre Genel Kurul, Meclis İç Tüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında doğrudan Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler'in son dönemde yaşanan saldırılara yönelik bilgilendirmesi ile başlayacak, ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.
Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, TBMM Başkanlık tezkeresinin okunup oylanması planlanıyor.