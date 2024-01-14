https://sputniknews.com.tr/20240114/tbmmde-terorle-mucadele-oturumu-bakan-fidan-ve-guler-tbmmyi-bilgilendirecek-1079639703.html

TBMM’de ‘Terörle mücadele’ oturumu: Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek

TBMM’de ‘Terörle mücadele’ oturumu: Bakan Fidan ve Güler TBMM’yi bilgilendirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, salı günü PKK'nın saldırılarına ilişkin TBMM'yi bilgilendirecek. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T19:02+0300

2024-01-14T19:02+0300

2024-01-14T19:35+0300

türkiye

hakan fidan

terör

terör örgütü

yaşar güler

orgeneral yaşar güler

numan kurtulmuş

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TBMM Genel Kurulu 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 'terörle mücadele'' gündemiyle toplanacak.AA'nın aktardığına göre Genel Kurul, Meclis İç Tüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında doğrudan Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler'in son dönemde yaşanan saldırılara yönelik bilgilendirmesi ile başlayacak, ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, TBMM Başkanlık tezkeresinin okunup oylanması planlanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240114/msb-suriyenin-kuzeyinde-7-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1079629643.html

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hakan fidan, terör, terör örgütü, yaşar güler, orgeneral yaşar güler, numan kurtulmuş