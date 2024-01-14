https://sputniknews.com.tr/20240114/msb-suriyenin-kuzeyinde-7-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1079629643.html
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T15:21+0300
2024-01-14T15:21+0300
2024-01-14T15:21+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
suriye
terörist
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'nin kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240114/mitten-suleymaniyede-operasyon-pkk-mensubu-hasan-seburi-etkisiz-hale-getirildi-1079616272.html
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milli savunma bakanlığı (msb), suriye, terörist
milli savunma bakanlığı (msb), suriye, terörist
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'nin kuzeyinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.