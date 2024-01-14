https://sputniknews.com.tr/20240114/son-sampiyon-novak-djokovic-turnuvanin-ilk-gununde-galibiyetle-basladi-1079630262.html

Son şampiyon Novak Djokovic turnuvanın ilk gününe de galibiyetle başladı

Son şampiyon Novak Djokovic turnuvanın ilk gününe de galibiyetle başladı

Dünya klasmanının 1 numarası Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a galibiyetle başladı. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T15:52+0300

2024-01-14T15:52+0300

2024-01-14T15:52+0300

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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde korta çıkan 36 yaşındaki Djokovic, elemelerden gelen ve kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasının ana tablosunda mücadele eden 18 yaşındaki Hırvat Dino Prizmic ile karşılaştı.Dünya klasmanının 178. basamağında yer alan rakibini 6-2, 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen Djokovic, ikinci tura çıktı.Avustralya Açık'ta üst üste 29 maçtır kaybetmeyen Sırp raket, üç farklı grand slam turnuvasında 90 ve üstü galibiyet elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti. Djokovic'in Avustralya Açık'ta 90, Fransa Açık ve Wimbledon'da 92 galibiyeti bulunuyor.Kariyerinin 25. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden Djokovic, ikinci turda Alexei Popyrin-Marc Polmans maçının galibiyle karşılaşacak.

https://sputniknews.com.tr/20230611/novak-djokovic-23-grand-slam-sampiyonluguyla-tarihe-gecti--1072301206.html

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