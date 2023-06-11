https://sputniknews.com.tr/20230611/novak-djokovic-23-grand-slam-sampiyonluguyla-tarihe-gecti--1072301206.html

Novak Djokovic 23. Grand Slam şampiyonluğuyla tarihe geçti

Novak Djokovic 23. Grand Slam şampiyonluğuyla tarihe geçti

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Norveçli Casper Ruud'u 3-0 yenen Sırp raket Djokovic şampiyon oldu. Fransa Açık'ta 3. zaferini yaşayan Sırp... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T19:38+0300

2023-06-11T19:38+0300

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spor

tenis

novak djokovic

şampiyon

grand slam

grand slam turnuvası

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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, geçen yılın finalisti de olan 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı.Djokovic, 3 saat 13 dakika süren final karşılaşmasını 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazanarak grand slam zaferine ulaştı.Sırp raket, 23. şampiyonluğuna ulaşarak grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırdı.Djokovic, bu zafer öncesinde 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile paylaşıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20230610/fransa-acikta-djokovicin-finaldeki-rakibi-ruud-oldu-1072248464.html

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tenis, novak djokovic, şampiyon, grand slam, grand slam turnuvası