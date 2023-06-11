https://sputniknews.com.tr/20230611/novak-djokovic-23-grand-slam-sampiyonluguyla-tarihe-gecti--1072301206.html
Novak Djokovic 23. Grand Slam şampiyonluğuyla tarihe geçti
Novak Djokovic 23. Grand Slam şampiyonluğuyla tarihe geçti
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Norveçli Casper Ruud'u 3-0 yenen Sırp raket Djokovic şampiyon oldu. Fransa Açık'ta 3. zaferini yaşayan Sırp... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T19:38+0300
2023-06-11T19:38+0300
2023-06-11T20:07+0300
spor
tenis
novak djokovic
şampiyon
grand slam
grand slam turnuvası
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, geçen yılın finalisti de olan 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı.Djokovic, 3 saat 13 dakika süren final karşılaşmasını 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazanarak grand slam zaferine ulaştı.Sırp raket, 23. şampiyonluğuna ulaşarak grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırdı.Djokovic, bu zafer öncesinde 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile paylaşıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20230610/fransa-acikta-djokovicin-finaldeki-rakibi-ruud-oldu-1072248464.html
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tenis, novak djokovic, şampiyon, grand slam, grand slam turnuvası
tenis, novak djokovic, şampiyon, grand slam, grand slam turnuvası
Novak Djokovic 23. Grand Slam şampiyonluğuyla tarihe geçti
19:38 11.06.2023 (güncellendi: 20:07 11.06.2023) Abone ol
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Norveçli Casper Ruud'u 3-0 yenen Sırp raket Djokovic şampiyon oldu. Fransa Açık'ta 3. zaferini yaşayan Sırp raket hem dünya 1 numarasına yükseldi hem de 23. Grand Slam şampiyonluğuyla Roger Federer ve Rafael Nadal'ı geride bıraktı.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde 3 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, geçen yılın finalisti de olan 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı.
Djokovic, 3 saat 13 dakika süren final karşılaşmasını 7-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 kazanarak grand slam zaferine ulaştı.
Sırp raket, 23. şampiyonluğuna ulaşarak grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi rekorunu kırdı.
Djokovic, bu zafer öncesinde 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu İspanyol tenisçi Rafael Nadal ile paylaşıyordu.