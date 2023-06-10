https://sputniknews.com.tr/20230610/fransa-acikta-djokovicin-finaldeki-rakibi-ruud-oldu-1072248464.html

Fransa Açık'ta Djokovic'in finaldeki rakibi Ruud oldu

Fransa Açık'ta Djokovic'in finaldeki rakibi Ruud oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Norveçli Casper Ruud, finalde Sırp raket Novak Djokovic'in rakibi oldu. 10.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-10T05:22+0300

2023-06-10T05:22+0300

2023-06-10T05:22+0300

spor

fransa açık (roland garros)

novak djokovic

casper ruud

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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın akşam seansında, tek erkeklerde yarı final ikinci müsabakası yapıldı.Geçen yılın finalisti ve 4 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud, 2 saat 9 dakika süren karşılaşmada turnuvadaki 22 numaralı seribaşı Alman tenisçi Zverev'i 6-3, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 yendi ve adını finale yazdırdı.Ruud, finalde Djokovic ile 11 Haziran Pazar günü karşı karşıya gelecek.

https://sputniknews.com.tr/20230609/fransa-acikta-djokovic-finale-yukseldi-1072238488.html

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fransa açık (roland garros), novak djokovic, casper ruud