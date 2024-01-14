MİT'ten Suriye'de operasyon: 23 hedef imha edildi
19:23 14.01.2024 (güncellendi: 19:42 14.01.2024)
© AA / AAMİT, Suriye'de, PKK'ya ait olduğu belirtilen tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.
© AA / AA
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın Irak’ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından ardından Suriye'de örgüte yönelik operasyon düzenlediğini duyurdu. Söz konusu operasyonlarda Suriye’de örgüte ait 23 hedefin imha edildiği bildirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK’nın Irak’ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye’de bulunan PKK hedeflerini imha etti.
© İHAMardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG'nin kontrolünde bulunuğu belirtilen tesisler düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü.
Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG'nin kontrolünde bulunuğu belirtilen tesisler düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü.
© İHA