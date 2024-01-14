https://sputniknews.com.tr/20240114/lavlar-ulkesi-izlandada-yine-yanardag-patladi-1079625502.html
Lavlar ülkesi İzlanda'da yine yanardağ patladı
Lavlar ülkesi İzlanda'da yine yanardağ patladı
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda bulunan yanardağda bugün bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yanardağ metrelerce yüksekliğe lav ve kül... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T14:05+0300
2024-01-14T14:05+0300
2024-01-14T14:21+0300
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izlanda
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yanardağ
volkan
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İzlanda’nın güneybatısında geçtiğimiz ay yaşanan yanardağ patlamasının ardından bugün yeni bir patlama meydana geldi. Reykjanes Yarımadası’nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürttü. Sivil Savunma Teşkilatı, durumu ve patlamanın yaşandığı yanardağı belirlemek üzere bir sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiğini açıkladı.Geçtiğimiz ay yine Reykjanes Yarımadası’nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patlayarak lav ve kül püskürtmüştü. Kasabadaki 4 bin kişi kasım ayında tahliye edilmiş, Sivil Savunma, halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı.Dünya’daki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda, sismik ve volkanik bir noktadır. İzlanda’da 32 aktif yanardağ bulunmaktadır.
https://sputniknews.com.tr/20240113/yer-yarildi-icine-dustu-herkes-onu-ariyor-1079610575.html
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izlanda, lav, yanardağ, volkan
izlanda, lav, yanardağ, volkan
Lavlar ülkesi İzlanda'da yine yanardağ patladı
14:05 14.01.2024 (güncellendi: 14:21 14.01.2024)
İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda bulunan yanardağda bugün bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yanardağ metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürttü.
İzlanda’nın güneybatısında geçtiğimiz ay yaşanan yanardağ patlamasının ardından bugün yeni bir patlama meydana geldi. Reykjanes Yarımadası’nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürttü. Sivil Savunma Teşkilatı, durumu ve patlamanın yaşandığı yanardağı belirlemek üzere bir sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiğini açıkladı.
Geçtiğimiz ay yine Reykjanes Yarımadası’nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patlayarak lav ve kül püskürtmüştü. Kasabadaki 4 bin kişi kasım ayında tahliye edilmiş, Sivil Savunma, halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı.
Dünya’daki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında yer alan İzlanda, sismik ve volkanik bir noktadır. İzlanda’da 32 aktif yanardağ bulunmaktadır.