https://sputniknews.com.tr/20240113/yer-yarildi-icine-dustu-herkes-onu-ariyor-1079610575.html
Yer yarıldı içine düştü: Herkes onu arıyor
Yer yarıldı içine düştü: Herkes onu arıyor
İzlanda'da bir işçinin depremler ve volkanik patlamaların yarattığı devasa çatlağa düşmesinin ardından arama başlatıldı. Yerel medyada yer alan habere göre... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T18:23+0300
2024-01-13T18:23+0300
2024-01-13T18:23+0300
dünya
çatlak
izlanda
volkan
yanardağ
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İzlanda'nın Grindavik bölgesinde volkanik patlama ve depremlerden kaynaklanan derin çatlaklar günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son olaran Independent'in haberine göre, kasabadaki çatlakları toprakla doldurmak ve sıkıştırmak için yarıklardan aşağıya inen bir işçi kayboldu. Yüzlerce kurtarma görevlisinin katıldığı arama çalışmaları, heyelanların bölgeye tonlarca kaya düşürmesinin ardından perşembe günü gece boyunca durdurulmak zorunda kaldı.Grindavik Belediye Başkanı Fannar Jónasson kazanın 'herkesi çok şaşırttığını' ve Kasım ayında boşaltılan kasabadaki çatlakların ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/dunya-futbolunda-en-cok-buyuyen-10-takim-aciklandi-listede-1-turk-ekibi-de-var-1079609867.html
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çatlak, izlanda, volkan, yanardağ
çatlak, izlanda, volkan, yanardağ
Yer yarıldı içine düştü: Herkes onu arıyor
İzlanda'da bir işçinin depremler ve volkanik patlamaların yarattığı devasa çatlağa düşmesinin ardından arama başlatıldı. Yerel medyada yer alan habere göre ismi açıklanmayan adamın Grindavik'te depremler ve volkanik faaliyetler nedeniyle oluşan yarıkları doldurmak için çalıştığı ve çalışma sırasında dengesini kaybederek düştüğü ifade edildi.
İzlanda'nın Grindavik bölgesinde volkanik patlama ve depremlerden kaynaklanan derin çatlaklar günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son olaran Independent'in haberine göre, kasabadaki çatlakları toprakla doldurmak ve sıkıştırmak için yarıklardan aşağıya inen bir işçi kayboldu. Yüzlerce kurtarma görevlisinin katıldığı arama çalışmaları, heyelanların bölgeye tonlarca kaya düşürmesinin ardından perşembe günü gece boyunca durdurulmak zorunda kaldı.
Grindavik Belediye Başkanı Fannar Jónasson kazanın 'herkesi çok şaşırttığını' ve Kasım ayında boşaltılan kasabadaki çatlakların ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini söyledi.