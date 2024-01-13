https://sputniknews.com.tr/20240113/yer-yarildi-icine-dustu-herkes-onu-ariyor-1079610575.html

Yer yarıldı içine düştü: Herkes onu arıyor

Yer yarıldı içine düştü: Herkes onu arıyor

İzlanda'da bir işçinin depremler ve volkanik patlamaların yarattığı devasa çatlağa düşmesinin ardından arama başlatıldı. Yerel medyada yer alan habere göre... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T18:23+0300

2024-01-13T18:23+0300

2024-01-13T18:23+0300

dünya

çatlak

izlanda

volkan

yanardağ

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İzlanda'nın Grindavik bölgesinde volkanik patlama ve depremlerden kaynaklanan derin çatlaklar günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Son olaran Independent'in haberine göre, kasabadaki çatlakları toprakla doldurmak ve sıkıştırmak için yarıklardan aşağıya inen bir işçi kayboldu. Yüzlerce kurtarma görevlisinin katıldığı arama çalışmaları, heyelanların bölgeye tonlarca kaya düşürmesinin ardından perşembe günü gece boyunca durdurulmak zorunda kaldı.Grindavik Belediye Başkanı Fannar Jónasson kazanın 'herkesi çok şaşırttığını' ve Kasım ayında boşaltılan kasabadaki çatlakların ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini söyledi.

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