Dünya futbolunda en çok büyüyen 10 takım açıklandı: Listede 1 Türk ekibi de var
18:08 13.01.2024 (güncellendi: 18:14 13.01.2024)
© İHA / PEYMAN SHAHSANAEISuudi Arabistan'ın El-İttihad takımı, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması için yerel saatle 19.30'da İsfahan'daki Nakş-i Cihan Stadyumunda İran'ın Sepahan ekibiyle oynayacağı maça çıkmadı. Stadyuma gelip antrenman yapan Suudi ekip, daha sonra 2020'de ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin büstünün stadyumun çıkış tüneline konulmasına itiraz ederek sahaya çıkmayınca müsabaka maçın hakemi tarafından iptal edildi.
© İHA / PEYMAN SHAHSANAEI
Abone ol
2023-2024 sezonunun en çok gelişen 10 takımı açıklandı. Listede Türk takımı olarak Galatasaray da yer alırken, kulüplerin değerleri bu listeye göre artış gösterdi. Özellikle transfer döneminde oyuncuların tercihlerini etkileyen bu listenin yayınlanması sosyal medyada gündeme oturdu.
Veri ve analiz platformu Futbol Bench Mark, 2023-2024 sezonunun piyasa değerinde en yüksek sıçramayı yapan 10 kulübü açıkladı.
Listede Galatasaray var
Suudi Arabistan futbolunun gelişmesinden dolayı Al-Ahli, 181.7 milyon eurodan 210.4 milyon euroya yükselerek listenin ilk sırasında yer aldı.
1.Al-Ahli: 210.4 milyon euro
2.Nottingham Forest: 110 milyon euro
3.Al-Hilal: 106.6 milyon euro
4.Aston Villa: 103.7 milyon euro
5.Bournemouth: 98.6 milyon euro
6.Al-Nassr: 89.3 milyon euro
7.WestHam United: 87.7 milyon euro
8.Burnley: 74.7 milyon euro
9.Galatasaray: 69 milyon euro
10.Girona: 54.3 milyon euro