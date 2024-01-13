https://sputniknews.com.tr/20240113/dunya-futbolunda-en-cok-buyuyen-10-takim-aciklandi-listede-1-turk-ekibi-de-var-1079609867.html

Dünya futbolunda en çok büyüyen 10 takım açıklandı: Listede 1 Türk ekibi de var

Dünya futbolunda en çok büyüyen 10 takım açıklandı: Listede 1 Türk ekibi de var

2023-2024 sezonunun en çok gelişen 10 takımı açıklandı. Listede Türk takımı olarak Galatasaray da yer alırken, kulüplerin değerleri bu listeye göre artış... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T18:08+0300

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galatasaray

galatasaray sk

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Veri ve analiz platformu Futbol Bench Mark, 2023-2024 sezonunun piyasa değerinde en yüksek sıçramayı yapan 10 kulübü açıkladı.Listede Galatasaray varSuudi Arabistan futbolunun gelişmesinden dolayı Al-Ahli, 181.7 milyon eurodan 210.4 milyon euroya yükselerek listenin ilk sırasında yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240113/7-super-lig-kulubune-transfer-yasagi-1079593392.html

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galatasaray, galatasaray sk, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), dünya, liste, değer, euro, maç